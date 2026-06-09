Tare: "Un onore lavorare per il Milan, è più grande di tutti quanti"

09 Giu 2026 - 22:49
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"Ho accettato questo invito con grande piacere e onore perché, quando sono arrivato l’anno scorso, il primo incontro l’ho fatto con voi e ho ricevuto subito quello che ho sempre amato: l’amore per questa maglia e questi colori". Parole dell'ex ds del Milan Igli Tare, ospite della cena di fine stagione del Milan Club Old Clan. "Mi sento un po' in colpa perché, all'ultima giornata, non ce l'abbiamo fatta a portare il Milan in Champions però una cosa rimane: il Milan è più grande di tutti quanti. E anche se è stato per un anno, per me è stato un grande onore lavorare per questo club e sarete nel mio cuore ovunque sarò".

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