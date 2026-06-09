Mondiali donne, Italia ai play-off dopo il 2-2 con la Svezia

Le azzurre di Soncin pareggiano 2-2 in Svezia nell'ultima partita del girone di qualificazioni mondiali, in cui chiudono al secondo posto. Prima è la Danimarca, che vince 4-1 in Serbia e ottiene il pass diretto, mentre l'Italia dovrà passare dai playoff - nei quali comunque il piazzamento garantisce loro una posizione migliore rispetto alle svedesi. Le ospiti, in doppio vantaggio nel primo tempo con Oliviero (36' pt) e Piemonte (45' pt), vengono raggiunte a metà ripresa da Lundkvist (25' st) e Rolfo (28' st).