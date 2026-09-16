Scaloni chiama Lautaro: niente riposo per il Toro. Chivu con due dubbi verso la Roma

Dopo un inizio di Serie A praticamente da record (12 punti, 13 gol segnati con nove marcatori diversi e 100 tiri tentati in porta), l'Inter non ha intenzione di fermarsi nemmeno con la Roma. I nerazzurri vogliono continuare a marciare forte, sfruttando anche il tabù che vede Gasperini mai vincente con l'Inter dal 2018. Bisognerà evitare disattenzioni e blindare la difesa che si troverà ad affrontare elementi assai pericolosi come Dybala, Malen e non solo.
A proposito di difesa: si rivedrà Bisseck, con Akanji destinato a slittare al centro. Previsti il rientro dall'inizio di Dimarco e Lautaro, chiamato nuovamente a fare coppia con Thuram. A centrocampo, al fianco di Zielinski e Barella, è ballottaggio tra Jones e Sucic. Il vero dubbio, scrive il Corriere dello Sport, è sulla destra dove Luis Henrique insidia Diouf, apparso non al meglio contro l'Udinese.
All'Olimpico non ci saranno sicuramente Calhanoglu e Stones: se il turco tornerà sicuramente dopo la sosta, l'inglese potrebbe restare fuori leggermente più a lungo. Capitolo nazionali: Scaloni ha convocato Lautaro Martinez, che quindi prenderà parte ai tre impegni amichevoli previsti contro Bolivia, Burkina Faso e Benin. Nessun riposo quindi per il Toro come si sperava inizialmente. Resta da capire invece se Montella, ct della Turchia, chiamerà in nazionale Calhanoglu: in programma ci sono quattro partite, due delle quali contro l'Italia di Mancini.