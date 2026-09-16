Scaloni chiama Lautaro: niente riposo per il Toro. Chivu con due dubbi verso la Roma

A proposito di difesa: si rivedrà Bisseck, con Akanji destinato a slittare al centro. Previsti il rientro dall'inizio di Dimarco e Lautaro, chiamato nuovamente a fare coppia con Thuram. A centrocampo, al fianco di Zielinski e Barella, è ballottaggio tra Jones e Sucic. Il vero dubbio, scrive il Corriere dello Sport, è sulla destra dove Luis Henrique insidia Diouf, apparso non al meglio contro l'Udinese.