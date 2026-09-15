Chivu e l'inizio shock dell'Inter: "Un po' me l'aspettavo, colpa della Champions. Non vogliamo essere perfetti"

In conferenza poi il tecnico romeno ha parlato anche del momento difficile di Pepo Martinez, protagonista di altri errori dopo quelli del Bernabeu: "L'anno scorso il problema era Sommer e l'avete fatto notare subito, quest'anno cominciamo già a sparare su Martinez. Lui e Provedel danno un contributo e finché si batterà su questa cosa, mi dispiace anche dirlo, lo difenderò alla morte. E' importante per noi, lavora sodo sempre e vi chiederei gentilmente di non fare tutte le settimane notizie e titoli sui problemi dei nostri portieri. Non abbiamo problemi o stiamo cercando di migliorare quelli che abbiamo. L'anno scorso abbiamo battuto sempre Sommer, ora Pepo non va bene e vogliamo vedere Provedel. Ivan è un gran portiere e lo farà vedere, io voglio accontentare tutti perché se lo meritano. Gli errori li fanno tutti, li faccio anche io. Non vedo mai che vi fissate su alcune cose come sul portiere. Per me Martinez non è un problema, non lo è mai stato e farà vedere il suo valore. Gli errori fanno parte del gioco, nessuno è perfetto, altrimenti non ci sarebbero notizie negative da dare. Ripeto il titolo: Pepo Martinez non è un problema e non lo sarà mai".