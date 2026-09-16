Saluti romani in curva, 16 Daspo a tifosi As Roma

16 Set 2026 - 09:42
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Sono 16 i daspo adottati dal Questore di Roma che vieteranno l'accesso agli impianti sportivi ad altrettanti supporters giallorossi identificati nel corso del match Roma-Atalanta per essersi evidenziati, in gruppo, nel compimento del saluto romano all'interno della curva sud, mentre alcuni componenti della stessa formazione indossavano magliette recanti altresì la scritta 'uber alles', di nota memoria nazista. I provvedimenti amministrativi, destinati a soggetti di età compresa tra i 19 ed i 42 anni, esprimono, all'esito dell'istruttoria della Divisione anticrimine, una validità compresa tra uno e cinque anni ed avranno vigore su tutto il territorio nazionale, proiettando l'efficacia interdittiva anche in occasione di match destinati a svolgersi all'estero che vedranno coinvolta la squadra della AS Roma. La stessa validità sarà estesa anche alle gare che impegneranno la squadra della Nazionale di Calcio italiana. Per quattro supporters giallorossi componenti del gruppo il provvedimento interdittivo è stato aggravato dalle prescrizioni che vedranno i rispettivi destinatari vincolati a presentarsi presso uffici di polizia in occasione degli incontri di calcio della AS Roma nelle ore antecedenti e successive rispetto al match, così come nel corso dello stesso.

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