Diouf: "Fare l'esterno all'Inter ti distrugge. Vorrei tornare in mezzo al campo, ma sono disposto a tutto"

"È assolutamente folle ed è successo per caso. Un po' per necessità, mi sono trovato a iniziare qualche partita in quel ruolo, e da lì tutto ha preso lentamente forma. Non sono un terzino e neanche un'ala, per questo sono abbastanza scioccato. Quando hai la palla hai compiti simili a quelli di un'ala, con la differenza che in fase di non possesso devi ripiegare, motivo per cui a fine partita sei sempre distrutto".