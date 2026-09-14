LE PAROLE

Diouf: "Fare l'esterno all'Inter ti distrugge. Vorrei tornare in mezzo al campo, ma sono disposto a tutto"

Il calciatore francese: "Sto imparando tantissimo da questa esperienza"

14 Set 2026 - 10:59
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Clima di grande fiducia in casa Inter. Una fiducia che nasce dai risultati, finora convincenti in campionato con tre vittorie nelle prime tre, e che permette a Chivu di dare ai giocatori dei nuovi stimoli per spingersi al di sopra delle aspettative. È il caso di Andy Diouf, che pur essendo una mezzala, sta diventando un punto di riferimento per la fascia destra nerazzurra. Il calciatore ne ha parlato a L'Equipe, confessando anche quali sono i suoi piani per il futuro. 

Il nuovo ruolo

 "È assolutamente folle ed è successo per caso. Un po' per necessità, mi sono trovato a iniziare qualche partita in quel ruolo, e da lì tutto ha preso lentamente forma. Non sono un terzino e neanche un'ala, per questo sono abbastanza scioccato. Quando hai la palla hai compiti simili a quelli di un'ala, con la differenza che in fase di non possesso devi ripiegare, motivo per cui a fine partita sei sempre distrutto".

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I piani futuri

 Il mio obiettivo, però, è tornare a fare il centrocampista: è in quel ruolo che sono cresciuto e in quella posizione di campo ho tutti i miei riferimenti. Per ora, voglio solo essere importante per la squadra: se da quinto posso guadagnare minuti e impormi in una squadra come l'Inter, allora lo farò. Sto imparando tantissimo da questa esperienza". 

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