Inter, esami per Calhanoglu: è risentimento, niente Roma

Le percentuali di vedere Hakan Calhanoglu in partenza con la squadra verso la Roma si sono azzerate questa mattina. Il centrocampista turco dell'Inter si è sottoposto agli esami strumentali per capire la natura dell'infortunio patito prima della gara con l'Udinese e l'esito non è stato incoraggiante.
"Hakan Çalhanoglu si è sottoposto questa mattina a esami strumentali presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare all'adduttore della coscia destra. Le sue condizione saranno valutate nei prossimi giorni", ha comunicato il club nerazzurro.
Per lui, quindi, niente big-match con la Roma sabato 19 settembre. Realisticamente, Calhanoglu rientrerà dopo la sosta di tre settimane per le nazionali.