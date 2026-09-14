Martinez, dopo il Real arriva un altro errore con l'Udinese. Provedel è pronto, cosa farà Chivu?

Nei piani di Chivu c'era quello di far esordire Provedel già con l'Udinese: una mossa rimandata proprio per tutelare e proteggere Martinez, al centro già di numerose critiche. Adesso però la situazione potrebbe cambiare, con il tecnico rumeno che è davanti a un bivio: confermare ancora lo spagnolo o dare una chance a Provedel. Il 32enne è pronto, e da ex laziale vedrebbe di buon occhio un esordio proprio contro i giallorossi che condividono la vetta del campionato con l'Inter.