LA SCELTA

Martinez, dopo il Real arriva un altro errore con l'Udinese. Provedel è pronto, cosa farà Chivu?

Lo spagnolo colpevole in occasione del secondo friulano: il tecnico rumeno riflette in vista dello scontro con la Roma 

14 Set 2026 - 22:23
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
videovideo

Altra serata no per Pepo Martinez. Dopo la papera al Bernabeu, il numero interista si è fatto notare in maniera negativa anche con l'Udinese. C'è molto di suo infatti, nel gol del raddoppio bianconero targato Ekkelenkamp prima dell'ennesima rimonta nerazzurra. Un'incertezza pesante che adesso potrebbe portare Chivu a riflettere in vista del prossimo impegno in campionato contro la Roma. Un match pesante in cui non sono ammessi errori.   

Nei piani di Chivu c'era quello di far esordire Provedel già con l'Udinese: una mossa rimandata proprio per tutelare e proteggere Martinez, al centro già di numerose critiche. Adesso però la situazione potrebbe cambiare, con il tecnico rumeno che è davanti a un bivio: confermare ancora lo spagnolo o dare una chance a Provedel. Il 32enne è pronto, e da ex laziale vedrebbe di buon occhio un esordio proprio contro i giallorossi che condividono la vetta del campionato con l'Inter.

Leggi anche

Diouf confessa: "Voglio tornare a giocare in mezzo, ma se all'Inter servo così..."

chivu
josep martinez
ivan provedel

Ultimi video

02:21
Milan, ecco i problemi

Milan, ecco i problemi

01:15
DICH MN OK FABREGAS-CUESTA POST COMO-PARMA 14/09 SRV

Fabregas: "Per me importantissimo vedere i ragazzi così dopo la Champions"

01:36
SRV RULLO SUPERMOVIOLA INTER-UDINESE 14/9 SRV YES

La Supermoviola: Pairetto ok, espulso Kolarov per proteste

01:05
SRV RULLO SUPERMOVIOLA COMO-PARMA 14/9 SRV

La Supermoviola di Como-Parma: Caqueret rischia il rosso

01:33
CLIP MN OK CALLEGARI "MI PIACE" LA NUOVA ONDA ITALIANA ROMANO-FAVASULI ETC 14/09 SRV

Callegari mette 'like' alla nuova onda di giovani italiani

01:50
CLIP MN OK CALLEGARI "NON MI PIACE" LA JUVE CON IL JOYPAD 14/09 SRV

Callegari non mette 'like' alla Juve: "Sembra che usino il joypad"

01:33
DICH MN OK ABATE-GASPERINI POST TORINO-ROMA 14/09 SRV

Gasperini: "Vi spiego cosa cambia con la Champions…"

01:16
SRV RULLO SUPERMOVIOLA TORINO-ROMA 14/9 SRV

La Supermoviola di Torino-Roma: l'arbitro Maresca amministra bene

00:25
DICH TAJANI SU SPALLETTI DICH

Tajani: "Spalletti mi ha fatto soffrire, gli scriverò una lettera di protesta"

01:44
SRV RULLO PROMO COPPA ITALIA ULTIMI 2 SEDICESIMI 14/09

Esclusiva Coppa Italia: in campo gli ultimi sedicesimi di finale

01:03
DICH VANOLI PRE PISA DICH

Fiorentina, Vanoli verso il Pisa: "Non guardo al passato, l'obiettivo è chiaro"

02:13
SRV RULLO MILAN: LA FATICA DI MODRIC 14/9 SRV exp4

Milan, il dubbio Modric: può davvero essere un problema?

02:05
SRV RULLO NAPOLI FAVOLA FAVASULI 14/9 SRV

Napoli, favola Favasuli: come corre il "cavallino" di Allegri

02:10
SRV RULLO JUVE, SASSUOLO DI NON RITORNO 14/9 SRV

Juve, ancora una volta Sassuolo è il punto di non ritorno

01:33
Nuova vita Tijjani Noslin

La nuova vita di Tijjani Noslin

02:21
Milan, ecco i problemi

Milan, ecco i problemi

I più visti di Inter

John Stones

Chivu cerca nuove certezze in difesa: Stones è pronto alla prima da titolare

Diouf confessa: "Voglio tornare a giocare in mezzo, ma se all'Inter servo così..."

Federico Dimarco

Dimarco c'è ma non c'è: il focus è sulla Roma. Extra-lavoro per Diouf

DICH CHIVU PRE UDINESE DICH

Chivu: "Pressione sull'Inter? Ormai siamo abituati"

Inter, finalmente Spence: l’inglese al lavoro in campo. Nel mirino il Parma dopo la sosta

Chivu: "Ricordo le critiche per il ko con l'Udinese, un anno dopo siamo campioni d'Italia. Calha? Saremo premurosi"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
23:07
Inter, Thuram: "Se abbiamo bisogno di una scossa? No, è colpa delle tante partite"
22:23
De Zerbi duro con Richarlison che si sfoga sui social: "Perché?"
22:05
Inter, subito guai per Stones: costretto a uscire per infortunio con l'Udinese
21:50
Torino, Abate: "C'è rammarico, dobbiamo diminuire gli errori"
21:19
Inter, Kolarov furioso con Pairetto: "Ti devi vergognare". Espulso il vice di Chivu