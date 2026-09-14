Martinez, dopo il Real arriva un altro errore con l'Udinese. Provedel è pronto, cosa farà Chivu?

Altra serata no per Pepo Martinez. Dopo la papera al Bernabeu, il numero interista si è fatto notare in maniera negativa anche con l'Udinese. C'è molto di suo infatti, nel gol del raddoppio bianconero targato Ekkelenkamp prima dell'ennesima rimonta nerazzurra. Un'incertezza pesante che adesso potrebbe portare Chivu a riflettere in vista del prossimo impegno in campionato contro la Roma. Un match pesante in cui non sono ammessi errori.
Nei piani di Chivu c'era quello di far esordire Provedel già con l'Udinese: una mossa rimandata proprio per tutelare e proteggere Martinez, al centro già di numerose critiche. Adesso però la situazione potrebbe cambiare, con il tecnico rumeno che è davanti a un bivio: confermare ancora lo spagnolo o dare una chance a Provedel. Il 32enne è pronto, e da ex laziale vedrebbe di buon occhio un esordio proprio contro i giallorossi che condividono la vetta del campionato con l'Inter.