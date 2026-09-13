Inter, Dimarco convocato per l'Udinese ma il focus è sul big match contro la Roma

Per l'Inter la buona notizia, trapelata già da diverse ore, è che Federico Dimarco sarà a disposizione contro l'Udinese: l'infortunio che gli ha fatto saltare il finale del match contro il Napoli e la partita contro il Real Madrid è superato tanto che Cristian Chivu lo inserirà tra i convocati per il posticipo di domani sera a San Siro.