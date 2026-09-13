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Inter, Dimarco convocato per l'Udinese ma il focus è sul big match contro la Roma

Spazio a Carlos Augusto contro i bianconeri, l'azzurro punta i giallorossi. Extra-lavoro per Diouf in attesa di avere Spence a pieno regime

13 Set 2026 - 11:22
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Per l'Inter la buona notizia, trapelata già da diverse ore, è che Federico Dimarco sarà a disposizione contro l'Udinese: l'infortunio che gli ha fatto saltare il finale del match contro il Napoli e la partita contro il Real Madrid è superato tanto che Cristian Chivu lo inserirà tra i convocati per il posticipo di domani sera a San Siro.

Il ginocchio sinistro sta bene, la leggera distorsione è superata, ma questo non vuol dire che l'esterno mancino per forza troverà minuti contro i friulani, a meno di necessità particolari o di uno spezzone nel finale di partita giusto per non perdere troppo il ritmo gara: il focus, infatti, è sul big match contro la Roma di sabato 19 settembre. Anche perché Chivu si sente tranquillissimo con Carlos Augusto a sinistra, viste le prestazioni sfoderate dal brasiliano sia contro la squadra di Allegri che contro quella di Mourinho.

Situazione diversa sull'altra fascia dove Andy Diouf sarà costretto "agli straordinari" in attesa del ritorno a pieno regime di Djed Spence. Il francese, vera rivelazione nerazzurre di inizio stagione nella sua nuova posizione da adattato sull'esterno, avrà comunque quattro giorni abbondanti di riposo per recuperare visto in settimana non ci sarà l'impegno europeo. Per quanto riguarda Spence, dovrebbe strappare la convocazione contro Gasperini ma difficilmente scenderà in campo se non per qualche minuto: il vero obiettivo sarà quello di sfruttare la sosta per le nazionali, Inghilterra permettendo, per averlo finalmente al top contro il Parma il prossimo 10 ottobre.

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