La terza maglia dell'Inter si ispira agli anni '90

La terza maglia 2026/27 è caratterizzata da una base in Iron Ore, arricchita da un motivo jacquard tono su tono e da un’ampia fascia nera orizzontale che attraversa il petto, rifinita da una striscia in Blue Spark. Dettagli in Speed Yellow caratterizzano lo Swoosh Nike, il crest Inter, i nomi e i numeri, creando un contrasto deciso con la palette cromatica più scura.