Inter, numeri e profondità da big europea: solo il Bayern ha più marcatori diversi

Basti solo pensare alle rotazioni che Cristian Chivu si è potuto permettere in queste prime giornata di campionato: contro il Napoli Thuram e Calhanoglu sono partiti fuori dall'11 titolare, così come contro l'Udinese sono stati risparmiati Lautaro, Bisseck, Dimarco e ancora il centrocampista turco (questi ultimi due leggermente acciaccati). Una gestione delle risorse su cui Chivu ha voluto battere al termine della rimonta contro i friulani: "La stagione sarà lunga: ho bisogno di tutti", il senso messaggio del tecnico romeno. E le sue parole trovano riscontri concreti nelle scelte: i nerazzurri hanno mandato in gol 9 giocatori diversi, 5 dei quali già a quota due. Quattordici gol segnati in cinque partite giocate tra campionato e Champions. Numeri e profondità da big europea. Per fare un confronto con altri colossi, l'Arsenal ha "solo" 5 marcatori diversi, il City 4, il Real Madrid 6, il Psg e Barcellona 7 (ma con ben 25 gol segnati in 6 partite). Tra le solite note soltanto il Bayern Monaco ha fatto segnare più giocatori diversi: ben 10.