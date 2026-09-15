Dybala non convocato dall'Argentina: riposerà a Roma. Ci sono Lautaro, Paz, Mastantuono e... Messi

Paulo Dybala non è stato convocato dalla nazionale argentina. Il trequartista della Roma resterà quindi a Roma e riposerà nella Capitale durante la sosta, quando la squadra di Scaloni sarà impegnata per le amichevoli contro Bolivia, Burkina Faso e Benin. Per quest'ultima, convocato anche Lionel Messi, che dopo aver annunciato l'addio alla nazionale dovrebbe giocare la sua ultima (208esima) gara con la maglia albiceleste. Contro il Benin, il prossimo 6 ottobre allo Stadio Monumental, la federazione ha invitato Messi per permettergli di salutare il proprio pubblico sul campo e saranno invitati anche i campioni del Mondo di Qatar 2022.