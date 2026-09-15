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Gasperini e la Roma sfidano il tabù Inter: la vittoria all'Olimpico manca da 10 anni

Il tecnico di Grugliasco non vince contro i nerazzurri dal 2018. Per i giallorossi il successo in casa manca addirittura dal 2016

15 Set 2026 - 11:51
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Nelle ultime due stagioni ha fortemente indirizzato la corsa scudetto, in questa si candida a essere tra quelle decisive: Roma-Inter può già essere uno spartiacque di questo campionato. Giallorossi e nerazzurri si sfidano sabato alle 18 all'Olimpico: in palio c'è il primato solitario in classifica. La Serie A è soltanto alle prime battute ed è ancora molto presto per sentenze definitive, per la Roma e Gasp però vincere contro l'Inter potrebbe valere più dei canonici tre punti.

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 Anche perché sia il tecnico di Grugliasco che i giallorossi si scrollerebbero dalle spalle fastidiosi dubbi battendo i nerazzurri. Per Gasp infatti si tratta di una sfida speciale: la sua avventura a Milano, durata appena 5 match, è una ferita mai davvero rimarginata. Ma è da avversario che l'Inter è diventata un vero e proprio incubo: in 36 partite il bilancio recita 5 vittorie, 9 pareggi e ben 22 sconfitte. Di più, una vittoria di Gasp contro l'Inter manca da ben 17 partite. L'ultima volta fu un Atalanta Inter finita 4-1 in favore dei bergamaschi del 11 novembre 2018: una vita fa. 

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Inter feeling Olimpico

 Ma l'Inter non è un tabù soltanto per Gasp. Anche la Roma ultimamente sta facendo una fatica terribile contro i nerazzurri. In particolare all'Olimpico, dove la vittoria manca da quasi 10 anni: era il 2 ottobre 2016, 2-1 per i giallorossi firmato da Edin Dzeko e da un autogol di Mauro Icardi. Da quella sfida, 3 pareggi e 6 sconfitte di fila nella Capitale. 

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Match scudetto

 L'ultima vittoria dei giallorossi è pero recente 27 aprile 2025: 0-1 a San Siro grazie al gol di Mati Soulé. Una sconfitta che affossò quasi definitivamente l'Inter nella corsa scudetto a favore del Napoli. Ad aprile di quest'anno, invece, la vittoria per 5-2 che ha lanciato i nerazzurri verso la conquista del 21esimo tricolore. Proprio questo è stata l'ultimo ko della Roma di Gasperini in una partita ufficiale: da quel momento 10 vittorie (di cui 9 di fila, con striscia ancora aperta in Serie A) e un pareggio. 

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