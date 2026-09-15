Gasperini e la Roma sfidano il tabù Inter: la vittoria all'Olimpico manca da 10 anni

Anche perché sia il tecnico di Grugliasco che i giallorossi si scrollerebbero dalle spalle fastidiosi dubbi battendo i nerazzurri. Per Gasp infatti si tratta di una sfida speciale: la sua avventura a Milano, durata appena 5 match, è una ferita mai davvero rimarginata. Ma è da avversario che l'Inter è diventata un vero e proprio incubo: in 36 partite il bilancio recita 5 vittorie, 9 pareggi e ben 22 sconfitte. Di più, una vittoria di Gasp contro l'Inter manca da ben 17 partite. L'ultima volta fu un Atalanta Inter finita 4-1 in favore dei bergamaschi del 11 novembre 2018: una vita fa.