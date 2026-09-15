Marco Silva: "Milan-Benfica è sfida da Champions League"

15 Set 2026 - 21:27
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"Sarà una partita molto difficile, senza dubbio. Due squadre abituate a stare in un'altra competizione e non in Europa League, per la loro storia e per quello che sono stati gli ultimi anni nelle coppe europee. La realtà, però, è che entrambe si trovano in Europa League": lo dice il tecnico del Benfica Marco Silva alla vigilia della sfida contro il Milan. "È una sfida davvero complicata. Qualsiasi squadra che gioca qui, sia a livello nazionale che europeo, finisce sempre per incontrare grandi difficoltà, perché è un campo ostico - continua - per via della qualità della squadra di casa. Proprio come se loro venissero a giocare all'Estadio da Luz: incontrerebbero le stesse identiche difficoltà. Amorim ci conosce bene: conosce bene il Benfica e conosce bene la squadra. C'è una conoscenza reciproca tra me e Ruben, per via del breve periodo trascorso in Inghilterra e del numero di volte in cui ci siamo affrontati".

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