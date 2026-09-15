James Rodriguez, addio Colombia: l'annuncio con video che fa commuovere il web

James Rodriguez non giocherà più con la maglia della nazionale colombiana. Lo storico 'Diez' dei Cafeteros, recordman di presenze con 131 (condite da 31 gol e 40 assist) lo ha annunciato con un video sui social, accompagnato da una descrizione di ringraziamenti: "Grazie per ogni partita, ogni gioia, ogni lacrima e ogni sogno condiviso - ha scritto James -. Difendere i colori della Nazionale della Colombia è stato uno dei più grandi onori della mia vita. Grazie, Colombia. Per sempre".