Niente Inter per Viviano, l'agente: "Nessuno ci aveva promesso nulla"

Dopo le indiscrezioni, arriva anche l'ufficialità sullo stop dell'Inter al tesseramento di Emiliano Viviano, allertato dai nerazzurri e provinato dopo l'infortunio ad Handanovic. E a chiarire tutto ci ha pensato l'agente del calciatore. "Gli accordi erano chiari findall'inizio: nessuno ci aveva promesso niente - ha spiegato Claudio Vigorelli a Tuttomercatoweb -. La società con l'infortunio di Handanovic era in difficoltà, dopo un attento esame ha deciso di continuare con i portieri già in organico".

"Ci ha fatto piacere ricevere le attenzioni dell'Inter che ringraziamo. Dovendo pensare ad eventuale trasferimento si era pensato di fargli fare le visite mediche per accelerare i tempi", spiega l'agente. Il club nerazzurro ha quindi deciso di non tesserare il portiere ex Spal anche probabilmente rassicurata dalle condizioni di Handanovic, in via di recupero dal problema al dito.

