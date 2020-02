Mercato Inter, visite mediche e provino per Viviano

ALTRO RINFORZO

L'Inter in piena corsa per lo scudetto non vuole sbagliare neppure i particolari, che poi quando si tratta di portieri tanto particolari non sono. Con i tempi di recupero di Handanovic incerti e gli errori di Padelli nel derby, in casa nerazzurra torna di moda la voce che porta a Emiliano Viviano. Il portiere 34enne, all'Inter già nella stagione 2011/12 (senza mai scendere in campo), è svincolato dopo il termine del contratto con lo Sporting Lisbona: oggi le visite mediche, poi una sorta di provino.

L'estremo difensore toscano, ultima esperienza in Serie A con la Spal nello scorso campionato, si allenerà con la squadra ad Appiano Gentile, poi l'Inter deciderà se tesserarlo o meno. In caso di fumata bianca, l'acquisto consentirebbe ad Handanovic di recuperare con calma (rimane in dubbio per la Lazio nonostante l'ipotesi di un apposito tutore al carbonio per la mano infortunata), lasciando il giovanissimo Filip Stankovic (figlio di Dejan) come quarto portiere.

Sullo sfondo c'è anche il nome di Gianluca Curci, anche lui svincolato, anche lui 34enne e reduce dall'esperienza a Stoccolma con l'Hammarby.