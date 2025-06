Inter, chiuso l'accordo per il rifinanziamento: ufficiale il rimborso del bond scadenza 2027

IL COMUNICATO DELL'INTER

Il 13 giugno 2025, Inter Media and Communication S.p.A. (l’“Emittente”) ha comunicato, ai sensi della Sezione 3.03 dell’atto di indenture datato 9 febbraio 2022 (l’“Indenture”), l’avviso condizionato di rimborso integrale (il “Conditional Notice of Full Redemption”). Tale Indenture è stato stipulato tra, tra gli altri, l’Emittente, The Law Debenture Trust Corporation p.l.c., in qualità di trustee e rappresentante delle garanzie per i Titolari (il “Trustee”), Intesa Sanpaolo S.p.A., in qualità di agente della garanzia (il “Security Agent”), The Bank of New York Mellon, filiale di Londra, in qualità di agente pagatore principale (il “Paying Agent”), e The Bank of New York Mellon SA/NV, filiale di Lussemburgo, in qualità di registrar e agente per i trasferimenti, in base al quale l’Emittente ha emesso le proprie obbligazioni garantite senior del valore di €415.000.000, con cedola del 6,750% e scadenza nel 2027 (le “Obbligazioni”).