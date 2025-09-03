Massimo Moratti sta meglio: è uscito dalla terapia intensiva

Circondato dall'affetto dei familiari più stetti con cui ha avuto modo di parlare già nei giorni scorsi, l'ex patron nerazzurro rimane sotto osservazione e controllo da parte dei sanitari a scopo precauzionale, ma il recupero sembra più vicino. "Massimo Moratti è uscito dalla terapia intensiva - ha detto all'Adnkronos la moglie Milly Moratti auspicando una rapida ripresa -. Torniamo a casa presto, non vi preoccupate: abbiamo da fare tanto".