Massimo Moratti sta meglio: è uscito dalla terapia intensiva

La moglie Milly rassicura tutti: "Torniamo a casa presto, non vi preoccupate"
Dichiarazioni Moratti © sportmediaset
Migliorano ulteriormente le condizioni di salute di Massimo Moratti. Dopo essere stato estubato nella giornata di sabato e aver ripreso a respirare senza il supporto meccanico, l'ex presidente dell'Inter è uscito dalla terapia intensiva dell'ospedale Humanitas di Rozzano, dove era stato ricoverato il 27 agosto a causa di una grave polmonite.
Circondato dall'affetto dei familiari più stetti con cui ha avuto modo di parlare già nei giorni scorsi, l'ex patron nerazzurro rimane sotto osservazione e controllo da parte dei sanitari a scopo precauzionale, ma il recupero sembra più vicino. "Massimo Moratti è uscito dalla terapia intensiva - ha detto all'Adnkronos la moglie Milly Moratti auspicando una rapida ripresa -. Torniamo a casa presto, non vi preoccupate: abbiamo da fare tanto".
