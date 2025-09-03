Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
inter
HomeMercatoVideoFotoRosa
EX PRESIDENTE DELL'INTER

Massimo Moratti sta meglio: è uscito dalla terapia intensiva

La moglie Milly rassicura tutti: "Torniamo a casa presto, non vi preoccupate"

03 Set 2025 - 18:41
Dichiarazioni Moratti © sportmediaset

Dichiarazioni Moratti © sportmediaset

Migliorano ulteriormente le condizioni di salute di Massimo Moratti. Dopo essere stato estubato nella giornata di sabato e aver ripreso a respirare senza il supporto meccanico, l'ex presidente dell'Inter è uscito dalla terapia intensiva dell'ospedale Humanitas di Rozzano, dove era stato ricoverato il 27 agosto a causa di una grave polmonite.

Leggi anche

Inter, l'ex presidente Moratti migliora dalla polmonite: è stato estubato

Circondato dall'affetto dei familiari più stetti con cui ha avuto modo di parlare già nei giorni scorsi, l'ex patron nerazzurro rimane sotto osservazione e controllo da parte dei sanitari a scopo precauzionale, ma il recupero sembra più vicino. "Massimo Moratti è uscito dalla terapia intensiva - ha detto all'Adnkronos la moglie Milly Moratti auspicando una rapida ripresa -. Torniamo a casa presto, non vi preoccupate: abbiamo da fare tanto".

massimo moratti
terapia intensiva

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:45
L'attaccante che serviva

L'attaccante che serviva

00:27
DICH DONNARUMMA SU PORTIERE 13ENNE DICH

Donnarumma al portiere 13enne aggredito: "Ti aspettiamo a Coverciano"

01:59
DICH DONNARUMMA SU ITALIA DICH

Donnarumma: "Il talento c'è, abbiamo una Nazionale giovane ma che può crescere"

00:52
DICH LOCATELLI-ROVELLA DICH

Italia, Locatelli e Rovella: "Gattuso è carico"

01:14
DICH DONNARUMMA SU PSG DICH

Gigio: "Luis Enrique? Deluso non lo so, ognuno fa le sue scelte"

00:47
DICH DONNARUMMA NAZIONALE DICH

Donnarumma: "Un orgoglio essere al City che mi ha voluto fortemente"

01:34
Zaniolo in "bianconero"

Zaniolo in "bianconero"

01:23
Fiorentina da rilanciare

Fiorentina da rilanciare

01:27
Neymar-Ancelotti è bufera

Neymar-Ancelotti è bufera

01:51
Ricci a scuola da Modric

Ricci a scuola da Modric

01:20
Atalanta: Lookman c'è

Atalanta: Lookman c'è

02:35
Juve, grande partenza

Juve, grande partenza

01:34
Champions: Lukaku fuori

Champions: Lukaku fuori

01:53
È una Roma inquieta

È una Roma inquieta

01:35
Inter, suona l'allarme

Inter, suona l'allarme

01:45
L'attaccante che serviva

L'attaccante che serviva

I più visti di Inter

Inter, tre anni dopo ecco Akanji: il no al Milan solo qualche giorno fa

Davis e Atta rimontano l'Inter: Dumfries non basta, colpo grosso dell'Udinese

Chivu

Chivu: "Siamo un cantiere aperto, c'è da lavorare sodo"

Inter sottoritmo: Calha e Sucic leggeri, esterni timidi e la ThuLa non sfonda

Ripresa col botto: c'è Juve-Inter. Tudor e Chivu al lavoro senza mezza squadra. E Lautaro torna in extremis...

Akanji: "Inter scelta facile, è il più grande club d'Italia. Spero di vincere la Champions"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
19:50
Barcellona, Yamal: "Champions? Vincerla qui sarebbe incredibile"
18:41
Fenerbahce, ecco Ederson: "Vivremo momenti bellissimi"
17:38
Bologna, differenziato per Holm e Casale, terapie per Immobile
17:00
Fiorentina, Nicolussi Caviglia. "Kean? Rapporto fantastico, spero ripeta la scorsa stagione"
16:28
Lecce, Camarda e Ramadani a riposo. Personalizzato per Kaba