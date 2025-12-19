Baroni carica il Torino: "Basta cali di tensione per la continuità"

"L'obiettivo è non avere più i cali di tensione che ci hanno penalizzato: è il passo definitivo che vuole fare questa squadra, vogliamo dare continuità di risultati": così il tecnico del Torino, Marco Baroni, in vista della trasferta di domenica a Reggio Emilia contro il Sassuolo. "Bisogna giocare dal primo all'ultimo minuto con presenza, dedizione, attenzione ed energia - continua l'allenatore granata - e ora cerchiamo un filotto, ma in Serie A non esistono gare facili". Il mercato di gennaio si avvicina: "Mi confronto quotidianamente con il direttore Petrachi, ma il mio ruolo mi impone di stare attento al campo e penso solo a questo" la risposta di Baroni. Sulle scelte di formazione in vista del Sassuolo: "In difesa mancheranno Coco e Masina per la Coppa d'Africa, giocherà Tameze e inseriremo Sazonov in lista - spiega il tecnico - e in attacco ho tante scelte: Simeone sta lavorando duramente ma non è ancora al 100%, sta cercando la miglior condizione. Portiere? Gioca Paleari, ma aspettiamo sempre Israel perché è un giocatore importante".