DALL'OSPEDALE

Inter, l'ex presidente Moratti migliora dalla polmonite: è stato estubato

I medici, molto cauti, hanno deciso di rimuovere il supporto respiratorio meccanico in mattinata

30 Ago 2025 - 17:33
Massimo Moratti è stato estubato e respira autonomamente: l'ex presidente dell'Inter migliora dalla polmonite che ne ha imposto il ricovero martedì sera in terapia intensiva all'Istituto Humanitas di Rozzano (Milano). I medici, molto cauti, hanno deciso di rimuovere il supporto respiratorio meccanico questa mattina, in considerazione di un progressivo miglioramento, in una situazione che comunque resta delicata. L'ex presidente dell'Inter ha parlato per alcuni minuti con la moglie Milly, i figli e la sorella Bedy. Nel 2023 Moratti, che ha compiuto 80 anni il 16 maggio scorso, aveva subito un intervento di angioplastica al Galeazzi di Milano. Nei 18 anni di gestyione dell'Inter ha vinto 16 trofei, con il fiore all'occhiello del Triplete nel 2010.

