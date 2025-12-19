Genoa, De Rossi: "Per l'ultima in casa vogliamo dare una gioia ai tifosi"

Ci sarà però Scamacca, ex della sfida ben conosciuto da De Rossi. "Per limitarlo dovremo riuscire a vincere tanti duelli e bloccare i rifornimenti. Scamacca è un giocatore di cui sono innamorato. Ho un bellissimo rapporto e lo ritengo un predestinato sin piccolo. L'Atalanta è il posto giusto per lui credo abbia fatto un ultimo step ed è passato dall'essere un 'sallucchione' (termine romanesco che può indicare una persona alta e un po' sempliciotta, ndr) a campione".