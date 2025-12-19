Addio ad Age Hareide: il calcio piange il "gentiluomo" della panchina

Da calciatore aveva calcato i campi della Premier League con le maglie di Manchester City e Norwich, collezionando anche 50 presenze con la sua Nazionale. Ma è in panchina che ha scritto le pagine più memorabili: dopo aver guidato sette club diversi, è diventato uno dei pochi tecnici a sedere sulle panchine di ben tre nazionali diverse: Norvegia, Danimarca (con cui a Russia 2018 era arrivato agli ottavi) e Islanda.