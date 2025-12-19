Cremonese, Grassi o Zerbin per sostituire Payero contro la Lazio

Il vero nodo da sciogliere in vista del prossimo impegno riguarda il centrocampo. Contro la Lazio mancherà infatti Payero, fermato dal giudice sportivo, e Nicola è chiamato a individuare il sostituto ideale. Al momento il ballottaggio è aperto tra Grassi e Zerbin: il primo garantisce maggiore equilibrio ed esperienza, il secondo può offrire dinamismo e soluzioni diverse soprattutto in fase di transizione.