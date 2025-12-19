Logo SportMediaset

Calcio

Cremonese, Grassi o Zerbin per sostituire Payero contro la Lazio

19 Dic 2025 - 14:33

La Cremonese prosegue il suo percorso di avvicinamento alla sfida con la Lazio con segnali sempre più incoraggianti dal centro sportivo. Mister Davide Nicola, giorno dopo giorno, sta recuperando l'intera rosa, potendo finalmente lavorare con un gruppo quasi al completo. In infermeria restano Collocolo e Faye, gli unici ancora ai box; per tutti gli altri l'intensità degli allenamenti è tornata su livelli elevati, con una squadra che si muove in modo compatto. 

Il vero nodo da sciogliere in vista del prossimo impegno riguarda il centrocampo. Contro la Lazio mancherà infatti Payero, fermato dal giudice sportivo, e Nicola è chiamato a individuare il sostituto ideale. Al momento il ballottaggio è aperto tra Grassi e Zerbin: il primo garantisce maggiore equilibrio ed esperienza, il secondo può offrire dinamismo e soluzioni diverse soprattutto in fase di transizione. 

In attacco, invece, non sembrano profilarsi rivoluzioni. La coppia formata da Vardy e Bonazzoli resta il punto di riferimento, ma Sanabria continua a lavorare con grande determinazione, mettendo pressione e candidandosi con forza per una maglia da titolare. Un segnale positivo per Nicola, che può contare su una concorrenza sana e su un reparto offensivo vivo e motivato. 

