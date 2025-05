Massimo Moratti, 80 anni col nerazzurro nel cuore: "Inter scelta di vita. Recoba forte perché pigro, Mourinho l'allenatore perfetto"

"Ho preso Ronaldo perché mi piaceva: era venuto in questo ufficio quando giocava ancora in Olanda. Mi ha lasciò una figurina che ho ancora di quando giocava al Psv. Mi fece un'ottima impressione: era sveglio e simpaticissimo. Poi c'è stata quest'occasione con il Barcellona, ero appena arrivato nel calcio e gli altri presidenti non pensavano mai che potessi fare una cosa del genere. Ho preso tutti in contropiede, uscendo dalle regole non scritte del calcio: per me fu un sogno, veniva qui con altri giocatori formidabili che stavamo aggiungendo alla rosa. Era proprio un sogno che man mano si concretizzava. Ronaldo è stato quello che ha rilanciato l'Inter nel mondo".