Calcio

Sassuolo, Grosso e il dilemma centravanto: "Pinamonti è il titolare di questa squadra"

16 Ago 2025 - 16:09

Fabio Grosso sciogle ogni dubbio su Andrea Pinamonti. Al termine della sfida con il Catanzaro, l'allenatore neroverde ha parlato così del futuro del centravanti: "Non l’ho lasciato in panchina per via delle voci di mercato, Andrea. L’ultima partita l’ha saltata per un fastidio, in queste temperature sicuramente non era in grado di farla tutta, quindi ho preferito farlo entrare dopo e lo ha fatto molto molto bene. Andrea è uno di quei giocatori chic che abbiamo all’interno, quindi conosciamo benissimo tutte le sue qualità e sicuramente è il nostro attaccante di riferimento. Poi per quanto riguarda le altre voci, io non lo so, a breve speriamo, si risolveranno tutte le situazioni e capiremo quello che succederà, però ho preferito solo utilizzarlo nella seconda parte, lui è ovviamente il titolare di questa squadra, come lo sono tanti altri e come mi auguro possa aumentare questo numero di ragazzi in grado di poter affrontare questo campionato così difficile che ci aspetta". Queste le parole riportate da canalesassuolo.it

19:15
Psg, Luis Enrique: "Obiettivo della stagione? Facile, vincere tutto"
19:11
Semenyo: "Insulti razzisti ad Anfield mi rimarranno impressi'
18:18
Lecce, il 20 agosto test amichevole con il Fasano
17:51
Coppa Italia, Como-Sudtirol: le formazioni ufficiali: Morata parte dalla panchina
17:28
Coppa Italia, Venezia-Mantova: le formazioni ufficiali