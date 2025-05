Moratti: "Nel '98 fu una 'ladrata' della Juve, Pirlo come Calhanoglu al contrario"

Moratti ha dichiarato che tra le squadre nerazzurre che non hanno vinto ricorda con molto piacere. "I meravigliosi ragazzi del '98 che non vinsero lo scudetto soltanto per una "ladrata" della Juve", ha detto alla Gazzetta. Ha rivelato anche l'acquisto di cui va più fiero: "Pirlo anche perché fu una trattativa condotta personalmente. Firmai il contratto in ascensore dopo aver detto al presidente del Brescia che bisognava chiudere in fretta". "Il Maestro" è anche l'acquisto di cui va meno fiero, ecco perché: "Fu un errore cederlo, per di più al Milan. Una sorta di Calhanoglu al contrario, anche se il turco era andato in scadenza". L'ex patron ha svelato anche l'errore più grande che ha fatto: "Ancora Pirlo". Moratti indeciso sul regalo che vorrebbe dall'Inter per i suoi imminenti 80 anni: "Vincere un secondo Scuetto mi piacerebbe molto, ma è chiaro che la Champions League ha un sapore speciale. Lo lascio scegliere a chi lo fa"