Inter in finale di Champions, Moratti a SportMediaset: "Serata meravigliosa, stesse emozioni e felicità del 2010"

Quindici anni dopo l'Inter ha eliminato il Barcellona in semifinale di Champions League conquistando la possibilità di alzare il trofeo il prossimo 31 maggio a Monaco di Baviera. Non ci sarà il Triplete come nel 2010, ma le emozioni vissute nell'incredibile 4-3 di San Siro hanno esaltato anche l'ex presidente dell'Inter Massimo Moratti: "E' stata una serata meravigliosa - ha commentato Moratti in esclusiva a SportMediaset -, emozionante da tutti i punti di vista. Abbiamo passato ogni tipo di sentimento, dalla gioia iniziale alla delusione per la rimonta subita, poi eroicamente c'è stato il gol del pareggio nel recupero. Bellissimo".