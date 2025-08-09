Chivu ridisegna l'Inter e ritrova equilibrio. Occhio alla difesa a 4

Confusa, come l'intervento di Hakan Calhanoglu che - ammonito e avvisato poco prima dall'arbitro, comunque esagerato nell'estrarre il secondo cartellino giallo - gli è costato l'espulsione, l'Inter paradossalmente si è ritrovata meglio quando ha dovuto affrontare il Monaco in inferiorità numerica. Chiariamo: i 10 minuti finali del primo tempo sono scivolati via all'insegna del calcio un po' confusionario visto nella mezz'ora precedente, in un match viziato dal gol preso a freddo e da un cartellino rosso "regalato". Il pressing offensivo con la squadra complessivamente innalzata di diversi metri rispetto all'era Inzaghi, con Barella, spesso impreciso, a fare quasi da trequartista, non ha aiutato mediana e difesa che, infatti, hanno subito diverse ripartenze che per bravura di Sommer o errore di monegaschi non si sono tramutati in gol.