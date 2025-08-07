L'Equipe "snobba" l'Inter: i nerazzurri esclusi dalle 5 squadre dell'anno

Nella cinquina ci sono ovviamente i dominatori del Psg, protagonisti di un Triplete, il Liverpool campione d'Inghilterra, il Barcellona campione di Spagna, il Chelsea, vincitore del Mondiale per Club e della Conference League e... il Botafogo. I brasiliani nel 2024 sono riusciti a laurearsi campioni del Brasile e vincitori della Libertadores. Una doppietta che, secondo il giornale francese, vale al nuovo club di Davide Ancelotti un posto tra le migliori del mondo. Niente da fare per l'Inter, arrivata in fondo in tutte le competizioni ma rimasta a quota zero titoli, e per Simone Inzaghi, escluso dai candidati per il premio di miglior allenatore dell'anno.