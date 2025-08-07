L'Equipe "snobba" l'Inter: i nerazzurri esclusi dalle 5 squadre dell'anno

I vice campioni d'Europa esclusi dai migliori club della passata stagione: pa pesare gli zero titoli finali
Il percorso non basta. L'Equipe in giornata, oltre a svelare i 30 candidati al Pallone d'Oro, ha anche rivelato i 5 club in lizza per vincere il premio di squadra dell'anno: tra Psg, Barcellona e Liverpool spicca l'assenza dell'Inter.
Nella cinquina ci sono ovviamente i dominatori del Psg, protagonisti di un Triplete, il Liverpool campione d'Inghilterra, il Barcellona campione di Spagna, il Chelsea, vincitore del Mondiale per Club e della Conference League e... il Botafogo. I brasiliani nel 2024 sono riusciti a laurearsi campioni del Brasile e vincitori della Libertadores. Una doppietta che, secondo il giornale francese, vale al nuovo club di Davide Ancelotti un posto tra le migliori del mondo. Niente da fare per l'Inter, arrivata in fondo in tutte le competizioni ma rimasta a quota zero titoli, e per Simone Inzaghi, escluso dai candidati per il premio di miglior allenatore dell'anno.
