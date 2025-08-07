Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
inter
HomeMercatoVideoFotoRosa
STAGIONE 24/25

L'Equipe "snobba" l'Inter: i nerazzurri esclusi dalle 5 squadre dell'anno

I vice campioni d'Europa esclusi dai migliori club della passata stagione: pa pesare gli zero titoli finali 

07 Ago 2025 - 17:05
1 di 30
© instagram
© instagram
© instagram

© instagram

© instagram

Il percorso non basta. L'Equipe in giornata, oltre a svelare i 30 candidati al Pallone d'Oro, ha anche rivelato i 5 club in lizza per vincere il premio di squadra dell'anno: tra Psg, Barcellona e Liverpool spicca l'assenza dell'Inter. 

Leggi anche

Pallone d'Oro, la lista: da Donnarumma, McTominay e Lautaro, tutti i candidati

Nella cinquina ci sono ovviamente i dominatori del Psg, protagonisti di un Triplete, il Liverpool campione d'Inghilterra, il Barcellona campione di Spagna, il Chelsea, vincitore del Mondiale per Club e della Conference League e... il Botafogo. I brasiliani nel 2024 sono riusciti a laurearsi campioni del Brasile e vincitori della Libertadores. Una doppietta che, secondo il giornale francese, vale al nuovo club di Davide Ancelotti un posto tra le migliori del mondo. Niente da fare per l'Inter, arrivata in fondo in tutte le competizioni ma rimasta a quota zero titoli, e per Simone Inzaghi, escluso dai candidati per il premio di miglior allenatore dell'anno.

© equipe

© equipe

inter
miglior squadra
psg
liverpool
botafogo
chelsea

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:17
In caso di retrocessione

In caso di retrocessione

01:28
Un cholito per Baroni

Un cholito per Baroni

01:18
Zeman sta meglio

Zeman sta meglio

01:32
La rinascita di Locatelli

La rinascita di Locatelli

01:35
Napoli ancora ingolfato

Napoli ancora ingolfato

01:26
Loftus-3 la rivincita

Loftus-3 la rivincita

01:45
Napoli e le tre rivali

Napoli e le tre rivali

01:31
Superbomber Bonny

Superbomber Bonny

01:25
MCH ALLENAMENTO NAPOLI 6/8 POMERIGGIO MCH

Napoli, partitella in allenamento

01:03
MCH ALLENAMENTO JUVE IN GERMANIA A CASA ADIDAS MCH

La Juve di Tudor continua la preparazione in Germania"

05:30
MCH ALLENAMENTO FIORENTINA 6/8 CON SOHM MCH

La Fiorentina si allena in Inghilterra: c'è anche Sohm

00:58
MCH ALLENAMENTO NAPOLI 6/8 MCH EDL

Napoli, Conte non concede pause: allenamenti senza sosta

01:37
Daniele De Rossi stilista

Daniele De Rossi stilista

01:31
Arbitri, non solo fischi

Arbitri, non solo fischi

01:46
È febbre abbonamenti

È febbre abbonamenti

01:17
In caso di retrocessione

In caso di retrocessione

I più visti di Inter

L'Equipe "snobba" l'Inter: tra le 5 squadre dell'anno c'è il Botafogo ma non i nerazzurri

Zanetti: "Chivu perfetto per l'Inter. Champions? Mi ha fatto più male Istanbul. E Inzaghi..."

Il Leeds spinge per Taremi: manovre in corso, l'Inter attende l'offerta. In corsa anche il Fulham

Chivu recupera Bisseck e Zielinski: doppia seduta in gruppo. Thuram festeggiato alla Pinetina

Inter, le immagini della prima uscita contro l'U23

L'Inter ne fa sette all'U23 nella prima uscita: Bonny-gol e che intesa con Lautaro. A segno anche Luis Henrique

Calcio ora per ora
Vedi tutti
18:43
Under 19 pareggia 1-1 in amichevole con Albania
18:05
Atalanta, domenica amichevole contro i croati dell'NK Opatija
17:19
Barcellona, mistero Fermìn Lopez sui social: "Traditori non vincono mai"
17:12
Morto in un raid a Gaza Suleiman Obeid, ex stella nazionale Palestina
16:28
Parma, ex difensore Paletta entra in staff tecnico Cuesta