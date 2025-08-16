Coppa Italia: i convocati del Bari per il match contro il Milan

Il Bari di mister Caserta si prepara a far visita al Milan guidato da Massimiliano Allegri, gara valida per i 32esimi di finale di Coppa Italia Frecciarossa, in programma domani, domenica 17 agosto, sul terreno del 'Giuseppe Meazza', con inizio fissato per le 21:15.
Per la sfida ai lombardi il tecnico biancorosso avrà a disposizione 24 convocati:
PORTIERI: 1. PISSARDO, 12. DE LUCCI, 31. CEROFOLINI
DIFENSORI: 3. TRIPALDELLI, 15. KASSAMA, 23. VICARI, 24. DICKMANN, 25. PUCINO, 30. MANE, 43. NIKOLAOU, 76. MAVRAJ, 93. DORVAL
CENTROCAMPISTI: 8. PAGANO, 10. BELLOMO, 14. ONOFRIETTI, 27. BRAUNODER, 29. VERRETH
ATTACCANTI: 7. SIBILLI, 9. GYTKJAER, 11. MONCINI, 17. RAO, 18. MANZARI, 20. PEREIRO, 21. PARTIPILO
