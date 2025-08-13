Logo SportMediaset
INTER

Chivu lancia l'Inter in campionato: "Impegno e motivazione, così restiamo competitivi"

L'allenatore nerazzurro ha parlato dopo il 2-2 col Monza in amichevole: "Il campionato bussa alle porte e dobbiamo essere pronti"

13 Ago 2025 - 09:03

Dopo il 2-2 con il Monza, il tecnico dell'Inter Chivu ha parlato ai microfoni di Inter Tv. “Era importante mettere minuti nelle gambe, quelli che ne avevano fatti meno a Monaco ne hanno fatti più contro il Monza. Cerchiamo di aumentare di condizione mantenendo i carichi di lavoro, dopo Monaco abbiamo fatto anche una doppia seduta. I ragazzi hanno provato a fare il meglio che potevano fare. Io cerco di trasmettere responsabilità, chiedo che tutti i giorni i giocatori diano il loro meglio, crescendo anche dal punto di vista motivazionale perché il campionato bussa alle porte e dobbiamo essere pronti per continuare ad essere la squadra competitiva che è stata negli ultimi anni", le parole di Chivu.

L'allenatore nerazzurro ha continuato: "Vedo impegno, applicazione e motivazione, dopo due settimane di lavoro non è facile essere brillanti ma dal punto di vista caratteriale la squadra cerca di fare il meglio anche se si deve sempre fare qualcosa di più. Cerchiamo di crescere di condizione, abbiamo deciso di fare quattro amichevoli in quattro settimane di lavoro, non è semplice, è una situazione nuova che cerchiamo di trasformare a nostro favore con questi carichi di lavoro e queste partite per farci trovare pronti alla prima". 

