Chivu lancia l'Inter in campionato: "Impegno e motivazione, così restiamo competitivi"

Dopo il 2-2 con il Monza, il tecnico dell'Inter Chivu ha parlato ai microfoni di Inter Tv. “Era importante mettere minuti nelle gambe, quelli che ne avevano fatti meno a Monaco ne hanno fatti più contro il Monza. Cerchiamo di aumentare di condizione mantenendo i carichi di lavoro, dopo Monaco abbiamo fatto anche una doppia seduta. I ragazzi hanno provato a fare il meglio che potevano fare. Io cerco di trasmettere responsabilità, chiedo che tutti i giorni i giocatori diano il loro meglio, crescendo anche dal punto di vista motivazionale perché il campionato bussa alle porte e dobbiamo essere pronti per continuare ad essere la squadra competitiva che è stata negli ultimi anni", le parole di Chivu.