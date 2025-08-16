Amichevole Roma-Neom, le formazioni: Dybala titolare con Soulé e Ferguson

Sono state ufficializzate le formazioni dell'amichevole tra Roma e Neom, in programma alle ore 17. Queste le scelte dei due allenatori, con Gasperini che schiera Dybala e Soulé insieme dal primo minuto.
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Ghilardi, Mancini, Ndicka; Rensch, Pisilli, Cristante, Angelino; Dybala, Soulé; Ferguson.
A disposizione: Vasquez, Zelezny, Celik, Lulli, Hermoso, Wesley, El Aynaoui, Koné, El Shaarawy, Dovbyk, Baldanzi.
Allenatore: Gian Piero Gasperini.
NEOM: Bulka; Malik, Hegazy, Zeze, Abdi; Bouabre, Koné, Abbas, Benhrama; Hajji; Lacazette.
A disposizione: Malaika, Al Hakim, Al Harbi, Burayk, Islam, Dossari, Doucoure, Noor, Alasmari, Abdu, Hassan, Janahy.
Allenatore: Christophe Galtier.
