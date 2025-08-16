Atalanta, i convocati di Juric per la sfida con la Juventus

Sono 24 i calciatori convocati da Ivan Jurić per Atalanta-Juventus, partita valida per il Trofeo Achille e Cesare Bortolotti in programma stasera alle ore 20.45 allo stadio di Bergamo:
- Ahanor Honest (69)
- Bellanova Raoul (16)
- Bernasconi Lorenzo (47)
- Brescianini Marco (44)
- Carnesecchi Marco (29)
- De Ketelaere Charles (17)
- de Roon Marten (15)
- Djimsiti Berat (19)
- Godfrey Benjamin (22)
- Hien Isak (4)
- Kossounou Odilon (3)
- Maldini Daniel (70)
- Misitano Giulio (45)
- Palestra Marco (27)
- Pašalić Mario (8)
- Rossi Francesco (31)
- Samardžić Lazar (10)
- Scalvini Giorgio (42)
- Scamacca Gianluca (9)
- Sportiello Marco (57)
- Sulemana Ibrahim (6)
- Sulemana Kamaldeen (7)
- Vismara Paolo (95)
- Zappacosta Davide (77)
