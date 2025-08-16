Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
inter
HomeMercatoVideoFotoRosa
qui inter

Inter, Marotta diventa azionista: da dirigente a presidente e investitore, sempre più nerazzurro

Svolta in viale della Liberazione, col presidente che ha rilevato quasi il 2% diventando azionista del club nerazzurro

16 Ago 2025 - 10:27
Giuseppe Marotta, presidente e azionista dell'Inter  © Getty Images

Giuseppe Marotta, presidente e azionista dell'Inter  © Getty Images

Giuseppe Marotta da oggi non è più solo il presidente dell'Inter, ma anche azionista del club. Ad annunciarlo è stato lo stesso club nerazzurro, col dirigente che un anno fa è stato nominato per il ruolo apicale in società dall'assemblea degli azionisti che infatti rilevato quasi il 2% delle quote rafforzando la partnership con Oaktree. Un investimento che sottolinea, ce ne fosse bisogno, l'attaccamento alla maglia e alla causa di Marotta, scelta che riflette la voglia di impegnarsi e la condivisione degli obiettivi di lungo termine per lo sviluppo del club.

Come comunicato dalla stessa società nerazzurra, la scelta del presidente è un'altra tappa del percorso di consolidamento in casa Inter. Da uomo mercato a leader, Marotta ha aggiunto un altro tassello del suo "interismo". Un impegno economico e di cuore che dimostra la compattezza in casa Inter.

Di seguito il comunicato con cui i nerazzurri hanno annunciato Marotta come azionista del club di viale della Liberazione: "Giuseppe Marotta, che è stato nominato Presidente dell’Inter dall'assemblea degli azionisti del 4 giugno 2024, è ora diventato azionista del Club con una quota vicina al 2%. Dopo circa un anno dalla nomina a presidente, sia Marotta, sia i fondi gestiti da Oaktree Capital Management, L.P. (“Oaktree”), hanno inteso rafforzare la loro partnership. L’investimento di Marotta riflette il suo impegno verso il Club e la piena condivisione con Oaktree circa gli obiettivi di lungo termine a beneficio del Club e del suo continuo sviluppo. Grazie alla sua carriera quasi quarantennale e alla dedizione costante che ha dimostrato nei confronti dell'Inter negli ultimi sette anni, Marotta ha garantito al Club una leadership salda. Nel corso della stagione 2024-2025, la collaborazione tra Marotta e Oaktree ha contribuito a gettare le basi per un piano strategico pluriennale per garantire la stabilità del Club, solidi risultati finanziari e il successo dell'Inter dentro e fuori dal campo. La recente creazione dell'Under 23 è l'ultimo esempio della convinzione condivisa di una crescita sostenibile e di lungo termine. Con questa notizia l’Inter affronta la nuova stagione con una grande compattezza d’intenti tra le sue diverse componenti, proprietà, management, dipendenti, tesserati e tifosi".

inter
marotta

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:13
Colombo: "Ottimo approccio, avanti così"

Colombo: "Ottimo approccio, avanti così"

11:27
Vieira: "Bene, ma possiamo crescere"

Vieira: "Bene, ma possiamo crescere"

03:59
Capello: "Giocare qui è un'emozione incredibile"

Capello: "Giocare qui è un'emozione incredibile"

03:08
Leone: "I tifosi sono incredibili"

Leone: "I tifosi sono incredibili"

01:11
Cosmi: "Camarda, che qualità! Ma non fate un errore..."

Cosmi: "Camarda, che qualità! Ma non fate un errore..."

01:00
Cosmi: "Carboni? Diamogli una reale possibilità"

Cosmi: "Carboni? Diamogli una reale possibilità"

04:15
Tiago Gabriel: "Io lavoro sempre al massimo"

Tiago Gabriel: "Io lavoro sempre al massimo"

06:03
Abate: "Sensazioni positive, stiamo lavorando bene"

Abate: "Sensazioni positive, stiamo lavorando bene"

00:49
Gallo: "Sono soddisfatto"

Gallo: "Sono soddisfatto"

01:40
Stanciu: "Contento per il gol e per la vittoria"

Stanciu: "Contento per il gol e per la vittoria"

02:29
32esimi, tutti i gol del venerdì

32esimi, tutti i gol del venerdì

10:37
Di Francesco: "Camarda, che giocata!"

Di Francesco: "Camarda, che giocata!"

03:01
Genoa-Vicenza 3-0: gli highlights

Genoa-Vicenza 3-0: gli highlights

04:38
Vieira: "Stiamo bene fisicamente"

Vieira: "Stiamo bene fisicamente"

02:57
Lecce-Juve Stabia 2-0: gli highlights

Lecce-Juve Stabia 2-0: gli highlights

01:13
Colombo: "Ottimo approccio, avanti così"

Colombo: "Ottimo approccio, avanti così"

I più visti di Inter

Pio Esposito in gol di tacco, ma non basta all'Inter: il Monza pareggia all'89'

Chivu

Chivu punta il campionato: "Impegno e motivazione, così restiamo competitivi"

Monza-Inter: le foto dell'amichevole

Inter

Chivu ridisegna l'Inter e ritrova equilibrio. Occhio alla difesa a 4

L'Equipe "snobba" l'Inter: tra le 5 squadre dell'anno c'è il Botafogo ma non i nerazzurri

Ausilio: "I colpi di cui vado fiero e l'errore Kvara, per Jashari mio figlio mi ha sgridato..."

Calcio ora per ora
Vedi tutti
10:15
Inter, Marotta diventa anche azionista: il comunicato del club
23:49
Galatasaray: Mauro Icardi torna dopo il grave infortunio e va in gol
23:26
Coppa Italia: il Genoa batte il Vicenza in scioltezza
23:14
Premier League: il Liverpool supera il Bournemouth, a segno Chiesa
23:05
Ligue 1: De Zerbi parte male, Marsiglia battuto dal Rennes