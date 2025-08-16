Inter, Marotta diventa azionista: da dirigente a presidente e investitore, sempre più nerazzurro

Svolta in viale della Liberazione, col presidente che ha rilevato quasi il 2% diventando azionista del club nerazzurro
Giuseppe Marotta, presidente e azionista dell'Inter © Getty Images
Giuseppe Marotta da oggi non è più solo il presidente dell'Inter, ma anche azionista del club. Ad annunciarlo è stato lo stesso club nerazzurro, col dirigente che un anno fa è stato nominato per il ruolo apicale in società dall'assemblea degli azionisti che infatti rilevato quasi il 2% delle quote rafforzando la partnership con Oaktree. Un investimento che sottolinea, ce ne fosse bisogno, l'attaccamento alla maglia e alla causa di Marotta, scelta che riflette la voglia di impegnarsi e la condivisione degli obiettivi di lungo termine per lo sviluppo del club.
Come comunicato dalla stessa società nerazzurra, la scelta del presidente è un'altra tappa del percorso di consolidamento in casa Inter. Da uomo mercato a leader, Marotta ha aggiunto un altro tassello del suo "interismo". Un impegno economico e di cuore che dimostra la compattezza in casa Inter.
Di seguito il comunicato con cui i nerazzurri hanno annunciato Marotta come azionista del club di viale della Liberazione: "Giuseppe Marotta, che è stato nominato Presidente dell’Inter dall'assemblea degli azionisti del 4 giugno 2024, è ora diventato azionista del Club con una quota vicina al 2%. Dopo circa un anno dalla nomina a presidente, sia Marotta, sia i fondi gestiti da Oaktree Capital Management, L.P. (“Oaktree”), hanno inteso rafforzare la loro partnership. L’investimento di Marotta riflette il suo impegno verso il Club e la piena condivisione con Oaktree circa gli obiettivi di lungo termine a beneficio del Club e del suo continuo sviluppo. Grazie alla sua carriera quasi quarantennale e alla dedizione costante che ha dimostrato nei confronti dell'Inter negli ultimi sette anni, Marotta ha garantito al Club una leadership salda. Nel corso della stagione 2024-2025, la collaborazione tra Marotta e Oaktree ha contribuito a gettare le basi per un piano strategico pluriennale per garantire la stabilità del Club, solidi risultati finanziari e il successo dell'Inter dentro e fuori dal campo. La recente creazione dell'Under 23 è l'ultimo esempio della convinzione condivisa di una crescita sostenibile e di lungo termine. Con questa notizia l’Inter affronta la nuova stagione con una grande compattezza d’intenti tra le sue diverse componenti, proprietà, management, dipendenti, tesserati e tifosi".
