Massimo Moratti compie 80 anni: di padre in figlio, è la storia dell'Inter

L’Inter si laurea campione d’Italia per la 18esima volta nell’ultima giornata di campionato, grazie al gol vittoria messo a segno al 12’ del secondo tempo da Diego Milito. La formazione di Mourinho trova a Siena una squadra agguerrita, pronta a vendere cara la pelle, capace non solo di difendere con ordine, ma anche di pungere in contropiede in un paio di occasioni con Maccarone. L’ingresso di Pandev per Thiago Motta a inizio ripresa sposta in avanti il baricentro e Milito fa il resto: sulla fantastica accelerazione di Zanetti, il Principe porta avanti palla e, con un colpo da biliardo, restituisce entusiasmo ai numerosi tifosi nerazzurri, raggelati dalla possibilità di vedersi sfuggire un titolo che a febbraio era sembrato soltanto una pura formalità conquistare.