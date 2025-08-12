Amichevoli, Monza-Inter è la seconda uscita per i nerazzurri di Chivu: segui il match in diretta

© Getty Images
All'U-Power Stadium i nerazzurri di Chivu mettono altri minuti nelle gambe in vista dell'esordio in campionato
Dopo la convincente vittoria in casa del Monaco nel primo impegno estivo al di fuori di quello in famiglia, l'Inter di Cristian Chivu si sposta di pochi chilometri rispetto alla Pinetina per un nuovo test. All'U-Power Stadium i nerazzurri affrontano il Monza di Paolo Bianco per testare la propria condizione fisica ma anche le ambizioni stagionali dei biancorossi padroni di casa dopo la retrocessione della passata stagione. SEGUI LA DIRETTA SCRITTA
IL TABELLINO
MONZA-INTER 1-1
Marcatori: 32' Ciurria (M), 46' aut. Birindelli (M)
Monza (3-4-2-1): Thiam; Brorsson, Izzo, Lucchesi; Birindelli, Pessina, Colombo, Ciurria; Colpani, Caprari; Mota.
Inter (3-5-2): Martinez; Darmian, De Vrij, C. Augusto; Luis Henrique, Sucic, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Bonny, Esposito.
LA CRONACA DEL MATCH
Primo tempo
Finisce qui la prima frazione.
46' PAREGGIA L'INTER! 1-1, AUTORETE DI BIRINDELLI. Su un cross di Dimarco l'esterno del Monza impatta il pallone con la fronte piena e infila la propria porta.
45' Ancora pericoloso Bonny che dal limite dell'area di forza ha vinto i duelli contro la difesa biancorossa, ma il suo mancino termina sull'esterno della rete.
44' Azione avvolgente dell'Inter partita da Bonny a sinistra fino a Luis Henrique dal lato opposto, passando per Mkhitaryan e Sucic. L'ultimo tocco del brasiliano però è impreciso.
37' Scontro a centrocampo tra Carlos Augusto e Dany Mota. L'attaccante del Monza resta a terra per qualche secondo, prova a tornare in campo ma dopo uno scatto lamenta dei giramenti di testa e chiede il cambio. Dentro Ganvoula
35' Reazione dell'Inter che porta a una punizione dal limite di Asllani, ma il traversone porta solo a un calcio d'angolo.
32' GOL DEL MONZA! CIURRIA FA 1-0. Azione da sinistra a destra del Monza con Birindelli e Caprari che trovano Ciurria sul lato opposto del campo, tutto solo e dimenticato da Dimarco. Tiro al volo e vantaggio biancorosso.
29' Buona iniziativa in profondità di Bonny che da sinistra punta e salta Brorsson, ma il destro finisce alto sulla traversa.
26' Si riparte dopo il cooling break. Buon momento per il Monza che ha preso metri sul campo.
18' Occasionissima per il Monza che con Caprari va vicino al gol. Carlos Augusto, l'ex di turno, riesce a respingere in qualche modo al centro dell'area.
17' Ci prova anche il Monza, sempre dalla palla inattiva. Il tiro cross di Colpani dalla destra finisce tra le mani di Martinez.
13' Punizione dalla trequarti per Dimarco che fa girare il pallone sopra la barriera ma senza sorprendere Thiam che blocca in due tempi.
10' Pressione offensiva dell'Inter che costringe all'errore Birindelli. Asllani e Mkhitaryan dal limite però non trovano il passaggio o la conclusio ne vincente.
7' Azione tambureggiante dell'Inter che sulle fasce ha messo pressione al Monza. Il pallone dalla destra di Luis Henrique termina sui piedi di Dimarco il cui mancino è respinto in qualche modo dai difensori biancorossi.
6' Inter in controllo del possesso del pallone. In un paio di situazione Pio Esposito si è fatto dare il pallone sulla trequarti dimostrando intraprendenza.
2' Il Monza sbaglia in costruzione e Asllani prova a infilarsi tra le maglie della difesa biancorossa. Viene atterrato al limite dell'area, punizione pericolosa dai 20 metri: pallone calciato malamente sulla barriera.
Squadre in campo, capitan De Vrij sceglie di avere il pallone per primo. Si parte!
