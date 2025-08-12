Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
inter
HomeMercatoVideoFotoRosa
LIVE

AMICHEVOLI

Amichevoli, Monza-Inter è la seconda uscita per i nerazzurri di Chivu: segui il match in diretta

All'U-Power Stadium i nerazzurri di Chivu mettono altri minuti nelle gambe in vista dell'esordio in campionato

12 Ago 2025 - 22:03
1 di 20
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

Dopo la convincente vittoria in casa del Monaco nel primo impegno estivo al di fuori di quello in famiglia, l'Inter di Cristian Chivu si sposta di pochi chilometri rispetto alla Pinetina per un nuovo test. All'U-Power Stadium i nerazzurri affrontano il Monza di Paolo Bianco per testare la propria condizione fisica ma anche le ambizioni stagionali dei biancorossi padroni di casa dopo la retrocessione della passata stagione. SEGUI LA DIRETTA SCRITTA

IL TABELLINO

MONZA-INTER 1-1
Marcatori: 32' Ciurria (M), 46' aut. Birindelli (M)
Monza (3-4-2-1): Thiam; Brorsson, Izzo, Lucchesi; Birindelli, Pessina, Colombo, Ciurria; Colpani, Caprari; Mota.
Inter (3-5-2): Martinez; Darmian, De Vrij, C. Augusto; Luis Henrique, Sucic, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Bonny, Esposito.

LA CRONACA DEL MATCH

Primo tempo

Finisce qui la prima frazione.

46' PAREGGIA L'INTER! 1-1, AUTORETE DI BIRINDELLI. Su un cross di Dimarco l'esterno del Monza impatta il pallone con la fronte piena e infila la propria porta.

45' Ancora pericoloso Bonny che dal limite dell'area di forza ha vinto i duelli contro la difesa biancorossa, ma il suo mancino termina sull'esterno della rete.

44' Azione avvolgente dell'Inter partita da Bonny a sinistra fino a Luis Henrique dal lato opposto, passando per Mkhitaryan e Sucic. L'ultimo tocco del brasiliano però è impreciso.

37' Scontro a centrocampo tra Carlos Augusto e Dany Mota. L'attaccante del Monza resta a terra per qualche secondo, prova a tornare in campo ma dopo uno scatto lamenta dei giramenti di testa e chiede il cambio. Dentro Ganvoula

35' Reazione dell'Inter che porta a una punizione dal limite di Asllani, ma il traversone porta solo a un calcio d'angolo.

32' GOL DEL MONZA! CIURRIA FA 1-0. Azione da sinistra a destra del Monza con Birindelli e Caprari che trovano Ciurria sul lato opposto del campo, tutto solo e dimenticato da Dimarco. Tiro al volo e vantaggio biancorosso.

29' Buona iniziativa in profondità di Bonny che da sinistra punta e salta Brorsson, ma il destro finisce alto sulla traversa.

26' Si riparte dopo il cooling break. Buon momento per il Monza che ha preso metri sul campo.

18' Occasionissima per il Monza che con Caprari va vicino al gol. Carlos Augusto, l'ex di turno, riesce a respingere in qualche modo al centro dell'area.

17' Ci prova anche il Monza, sempre dalla palla inattiva. Il tiro cross di Colpani dalla destra finisce tra le mani di Martinez.

13' Punizione dalla trequarti per Dimarco che fa girare il pallone sopra la barriera ma senza sorprendere Thiam che blocca in due tempi.

10' Pressione offensiva dell'Inter che costringe all'errore Birindelli. Asllani e Mkhitaryan dal limite però non trovano il passaggio o la conclusio ne vincente.

7' Azione tambureggiante dell'Inter che sulle fasce ha messo pressione al Monza. Il pallone dalla destra di Luis Henrique termina sui piedi di Dimarco il cui mancino è respinto in qualche modo dai difensori biancorossi.

6' Inter in controllo del possesso del pallone. In un paio di situazione Pio Esposito si è fatto dare il pallone sulla trequarti dimostrando intraprendenza.

2' Il Monza sbaglia in costruzione e Asllani prova a infilarsi tra le maglie della difesa biancorossa. Viene atterrato al limite dell'area, punizione pericolosa dai 20 metri: pallone calciato malamente sulla barriera.

Squadre in campo, capitan De Vrij sceglie di avere il pallone per primo. Si parte!

monza-inter
amichevoli

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:30
MCH SORENSEN VISITE PARMA MCH

Parma, visite mediche per Sorensen

00:27
Il calendario di venerdì 15 agosto

Il calendario di venerdì 15 agosto

01:21
MCH PARTITELLA NAPOLI 12/8 MCH

Napoli, sotto con la partitella

01:32
Auguri super Mario

Auguri super Mario

01:23
Cristiano Ronaldo sposo

Cristiano Ronaldo sposo

01:20
Atalanta, niente panico

Atalanta, niente panico

01:36
Il ritorno di McTominay

Il ritorno di McTominay

01:36
Allegri parte piano

Allegri parte piano

01:48
Juve, i mister stranieri

Juve, i mister stranieri

01:32
Un nuovo Cambiaso

Un nuovo Cambiaso

00:34
Facce nuove da Milan - Parla Terracciano

Facce nuove da Milan - Parla Terracciano

01:58
Facce nuove da Milan

Facce nuove da Milan

01:47
Da Calha a Sommer

Da Calha a Sommer

01:29
Donnarumma scaricato

Donnarumma scaricato

02:30
Il borsino delle 4 big

Il borsino delle 4 big

01:30
MCH SORENSEN VISITE PARMA MCH

Parma, visite mediche per Sorensen

I più visti di Inter

Ausilio: "I colpi di cui vado fiero e l'errore Kvara, per Jashari mio figlio mi ha sgridato..."

Inter

Chivu ridisegna l'Inter e ritrova equilibrio. Occhio alla difesa a 4

Lautaro e Bonny fanno sorridere Chivu: l'Inter ribalta il Monaco in dieci uomini

L'Equipe "snobba" l'Inter: tra le 5 squadre dell'anno c'è il Botafogo ma non i nerazzurri

Chivu sorride: "Bel test col Monaco, ho visto voglia e carattere nella squadra"

Altro che amichevole, Monaco-Inter diventa un caso: "Vietati i vessilli nerazzurri"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
21:32
Match col Barcellona a Miami: il Villareal lavora a sconti per abbonati
21:29
Italia U17, vittoria 4-1 in amichevole con Albania
20:49
Juve, Bremer: "Minuti importanti nelle gambe, ora l'ultimo step"
20:35
Amichevoli, Monza-Inter: le formazioni ufficiali
20:25
Lazio, Provstgaard: "Dobbiamo fare una grande stagione, Sarri mi piace"