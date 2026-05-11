Champions League: tedesco Siebert arbitro finale Psg-Arsenal

Sarà il tedesco Daniel Siebert l'arbitro della finale di Champions League 2026 tra Paris Saint-Germain e Arsenal, che si disputerà alla Puskás Aréna di Budapest sabato 30 maggio (ore 18). L'arbitro quarantenne, internazionale dal 2015, dirigerà la sua prima finale in una competizione UEFA per club. In questa stagione ha arbitrato nove partite di Champions League, tra cui l'andata dei quarti di finale tra Sporting e Arsenal e la semifinale di ritorno tra Arsenal e Atlético Madrid. Ha inoltre diretto la semifinale di Europa League 2025 tra Manchester United e Athletic Club. Ha arbitrato due partite agli Europei 2024 e tre partite agli Europei UEFA 2020.



Questa la squadra completa

Arbitro: Daniel Siebert (Germania)

Assistenti: Jan Seidel e Rafael Foltyn (entrambi tedeschi);

Quarto Ufficiale: Sandro Schärer (Svizzera);

Assistente riserva: Guadalupe Porras Ayuso (Spagna);

VAR Bastian Dankert (Germania);

Assistente VAR Robert Schröder (Germania);

Supporto VAR Carlos Del Cerro Grande (Spagna).