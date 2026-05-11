Europa League: francese Letexier arbitro della finale Friburgo-Aston Villa

11 Mag 2026 - 15:35
© Getty Images

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Il francese François Letexier arbitrerà la finale di Europa League tra Friburgo e Aston Villa in programma al Besiktas Park di Istanbul mercoledì 20 maggio alle 21. Arbitro internazionale dal 2017, il 37enne ha diretto in questa stagione otto partite di Champions League, tra cui la gara di ritorno dei quarti di finale tra Arsenal e Sporting Lisbona. Questa sarà la sua seconda finale di una competizione UEFA, dopo aver arbitrato Spagna-Inghilterra nella finale di Euro 2024. Ha inoltre diretto la Supercoppa UEFA 2023 tra Manchester City e Siviglia ed è stato il quarto uomo della finale di Champions League 2024.

Questa la squadra completa:
Arbitro: François Letexier (Francia);
Assistenti: Almira Spahic (Svezia) e Monica Løkkeberg (Norvegia);
4° Ufficiale: Iuliana Demeterscu (Romania);
Arbitro Riserva: Tilde Hedberg (Svezia);
VAR: Bram Van Driessche (Belgio); Assistente VAR: Fedayi San (Svizzera); Supporto VAR: Michael Fabbri (Italia) 

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