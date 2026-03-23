Marcus Thuram è un caso: la sua peggiore stagione interista potrebbe farlo diventare uomo-mercato

Ovviamente Thuram non può essere tutto qui. Sicuramente ha influito sulla sua stagione l’infortunio alla caviglia che gli ha fatto saltare un mese abbondante tra ottobre e novembre, ma non può essere solo quello. In certi momenti sembra esserci una mancanza di motivazioni da parte sua. Un blocco psicologico più che fisico o tecnico. Forse ha semplicemente bisogno di nuovi stimoli ed è anche per questo che l’Inter si sta guardando in giro per capire se ci sono dei potenziali acquirenti. Dai primi sondaggi, qualcuno si è fatto vivo, soprattutto dalla Premier League (lasciando in sospeso al momento l’ipotesi Saudi Pro League). L’Inter, che lo ha preso a zero dal Borussia Monchengladbach, potrebbe anche prendere in considerazione una sua cessione per ottenere una sontuosa plusvalenza. L’estate scorsa aveva una clausola d 85 milioni che nessuno ha ritenuto opportuno sfruttare, quest’estate verosimilmente – dopo una stagione del genere – la valutazione potrebbe essere tra i 50 e i 60 milioni. Pochi? Tanti? Pochi se Thuram torna quello di un anno fa, tanti se è quello di oggi. Però magari alla ripresa del campionato si sveglia, trascina la squadra e allora diventa complicato cederlo.