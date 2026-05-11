Inchiesta arbitri, focus sulla "bussata" di Lissone: sentito legale Figc

Continua l'inchiesta della Procura di Milano sulla classe arbitrale. Il pm Maurizio Ascione in giornata sentirà anche Giancarlo Viglione, legale della Federcalcio. Viglione, secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, sarebbe stato "citato da un dirigente della Lega nello spiegare al pm l’introduzione degli ispettori della Procura Figc a Lissone". In pratica il legale Figc sarebbe l'uomo incaricato alla sorveglianza sul centro Var di Lissone. Una figura che dunque potrebbe aiutare il pm Ascione a chiarire il tema delle bussate e dei presunti interventi di Rocchi e Gervasoni.