Lukaku, la Curva Nord protesta sotto la sede dell'Inter: "Attenzione, le promesse vanno mantenute"

LUKAKU-CHELSEA

I tifosi ricordano l'incontro di fine maggio con la dirigenza, che aveva promesso sacrifici ma senza smantellare

Il possibile addio di Lukaku riaccende gli animi dei tifosi interisti: una delegazione della Curva Nord nel pomeriggio ha appeso uno striscione sotto la sede dell'Inter con la scritta "Società... attenzione... le promesse vanno mantenute". Il riferimento all'incontro dello scorso 27 maggio è chiaro: allora la dirigenza aveva promesso sacrifici ma senza smantellare, con la partenza di Lukaku evidentemente quell'impegno per la Curva sarebbe disatteso in mancanza di adeguati rinforzi.

"SOCIETÀ... ATTENZIONE... LE PROMESSE VANNO MANTENUTE". "Questo il chiaro messaggio odierno apparso sia a San Siro che sotto la sede dell'Inter. Qualsiasi tipo di operazione di mercato dovrà ora, come pattuito, essere volta al miglioramento della rosa. Fare cassa senza investire adeguatamente non rientra nella casistica dell'accettabile. Questo vale per qualsiasi giocatore.

Non subiremo supinamente prese in giro da parte di nessuno ed agiremo di conseguenza ed in coerenza con quanto definito a fine campionato. Non crediamo ci sia da aggiungere altro" recita il post Facebook della Curva che approfondisce il pensiero dei tifosi.

Dopo l'addio di Conte, la parte più calda del tifo nerazzurro e la dirigenza interista avevano avuto un confronto dal quale era scaturita una sorta di 'patto' a tempo: "fiducia in Marotta-Ausilio ma se cambia la rotta agiremo di conseguenza' il concetto in poche parole.

Da quel giorno sono avvenuti la cessione di Hakimi al Psg e l'acquisto di Calhanoglu e Cordaz a parametro zero, ma è la prospettiva di perdere Lukaku senza adegauti rinforzi a preoccupare la Curva. Nel comunicato non si accenna alla richiesta di non vendere l'attaccante belga ma si chiede che, in caso di cessione, venga rimpiazzato adeguatamente con investimenti pari al livello della perdita tecnica.