Inter, la Curva Nord: "Fiducia alla dirigenza ma se cambia la rotta agiremo di conseguenza"

I TIFOSI

Il comunicato dei tifosi dopo il faccia a faccia con la dirigenza: "Ci affidiamo a Marotta e Ausilio, ambire alla seconda stella"

Nella convulsa giornata di ieri in casa Inter, anche il confronto tra una delegazione della Curva Nord e parte della dirigenza nerazzurra. I contenuti del dialogo sono stati svelati dagli stessi tifosi con un comunicato uscito oggi su Facebook: "Ringraziamo Conte che ha mantenuto l'obiettivo di farci tornare a vincere. Sul futuro bisogna fare sacrifici ma non si smantella niente, diamo piena fiducia alla dirigenza per poter ambire alla seconda stella e a fare bene in Europa. Fin quando ci saranno Marotta e Ausilio, le ambizioni dell'Inter rimarranno immutate. Qualora poi le azioni della proprietà si discostassero da quanto "pattuito", ci comporteremo di conseguenza".

IL COMUNICATO INTEGRALE

"Ringraziamo prima di tutto Antonio Conte per il grandissimo lavoro svolto alla guida di una squadra che rimarrà per sempre nel Cuore di tutti gli interisti.

Il suo compito è stato chiaro sin da subito: farci tornare a vincere. E così è stato. Obiettivo raggiunto.

Capiamo le sue scelte ma non possiamo rimanere ciechi a fronte delle ragioni a noi esposte.

Come da più parti trapelato infatti, ieri una rappresentanza della Curva ha avuto un incontro chiarificatore con l'attuale dirigenza.

Ne è saltato fuori quello che tutti già sanno. Nessuna novità.

Bisogna fare dei sacrifici ma non si smantella niente. Il virus che ha travolto il mondo inevitabilmente ha dovuto rimodulare anche le prospettive delle società di calcio.

Diamo quindi piena fiducia alla dirigenza dell'Inter, composta da persone competenti e qualificate, per poter far sì che l'Inter si ripresenti ai nastri di partenza per la stagione a venire con tutte le carte in regola per poter ambire alla seconda stella e a far bene in Europa.

Non abbiamo parlato con la proprietà ma altresì siamo certi che, fino a quando Marotta e Ausilio saranno in pista, le ambizioni dell'Inter rimarranno immutate.

Quindi chiediamo a tutti i tifosi di non cadere in isterismi (ammettiamo noi stessi di essere stati tra i primi a vivere momenti emotivamente complicati) e di rimanere fiduciosi.

Qualora poi le azioni della proprietà si discostassero da quanto "pattuito", ci comporteremo di conseguenza.

Pretendiamo e pretenderemo sempre rispetto verso la tifoseria e la storia del club. Ieri è già il passato, il futuro è sempre da conquistare. Non si vive di rendita e non faremo sconti a nessuno.

L'INTER SIAMO NOI TIFOSI

Curva Nord Milano 1969"