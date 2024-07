Inter regina anche in Copa America e a Euro 24: meglio del Real Madrid

LA CLASSIFICA

I nerazzurri guidano la speciale classifica gol e assist di entrambe le competizioni, Lautaro è capocannoniere e sogna il Pallone d’Oro

L’uomo simbolo di questo dominio è il capitano nerazzurro, Lautaro Martinez, che dopo aver stravinto la classifica cannonieri in Serie A si è ripetuto in Copa America (5 gol) mettendo anche la firma sulla rete che ha deciso la finale contro la Colombia e presentando la sua candidatura per il Pallone d’Oro 2024.

Se dall’altra parte dell’oceano il Toro si prendeva tutto, non ci sono giocatori interisti nella Spagna campione d’Europa, ma i nerazzurri sono stati comunque grandi protagonisti in Germania tanto che il gol segnato da De Vrij in Olanda-Turchia ha reso l’Inter la sesta squadra della storia a mandare in gol 5 giocatori diversi (Arnautovic, Barella, Bastoni, Calhanoglu e De Vrij) nello stesso Europeo dopo Juve e Atalanta nel 2021, Real Madrid nel 2016, Barcellona nel 2000 e Anderlecht nel 1984.

Un vero e proprio dominio internazionale che con l'inizio della nuova stagione alle porte fa già sognare i tifosi nerazzurri e anche il presidente Marotta, che solo pochi giorni fa evidentemente non a caso aveva parlato apertamente di obiettivo Champions League...

INTER: 5 gol a Euro24+5 gol in Copa America = 10 gol

REAL: 5+3-1 (autogol) = 8

LIVERPOOL: 3+4 = 7

BAYERN: 6

BORUSSIA: 6-1 = 5

BARCELLONA: 4+1 = 5

CITY: 3+2 = 5

UNITED: 3+2 =5

PSG: 5

LIPSIA E CRYSTAL PALACE: 4

