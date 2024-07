Inter, Cabal per puntellare la difesa: affondo finale, intesa vicina 

MANOVRE NERAZZURRE

I dirigenti nerazzurri incontreranno di nuovo l'entourage del colombiano, poi cercheranno un accordo col Verona: si tratta per un prestito con diritto o obbligo di riscatto

In casa Inter è Juan Cabal l'uomo scelto per puntellare la difesa e colmare il vuoto in rosa lasciato dall'infortunio di Buchanan. Dopo i primi contatti, i dirigenti nerazzurri stanno cercando di definire gli ultimi dettagli sull'operazione col giocatore e poi chiudere l'affare col Verona. A breve è in agenda un nuovo incontro con l'entourage del colombiano per fare il punto della situazione, presentare l'offerta definitiva sull'ingaggio e arrivare alla fumata bianca. Da un punto di vista economico, l'obiettivo dell'Inter è quello di completare il trasferimento con la formula del prestito con diritto o obbligo condizionato di riscatto per una cifra inferiore ai dieci milioni di euro.

Vedi anche inter Inter, idea Cabal per sostituire Buchanan

Come annunciato da Marotta, dunque, la prossima mossa dell'Inter sul mercato per rinforzare il reparto difensivo non sarà un centrale, ma un esterno sinistro. Dopo l'infortunio di Buchanan, ad Appiano hanno individuato infatti in Carlos Augusto la pedina giusta per sostituire numericamente in quel ruolo il canadese nella difesa a tre.

La scorsa stagione Cabal ha fatto bene nel Verona collezionando 22 presenze. In nerazzurro arriverebbe con un campionato di Serie A già alle spalle e un costo abbastanza contenuto. Numeri alla mano, per il cartellino del colombiano si parla di una valutazione di circa otto milioni di euro. Una spesa sostenibile per le casse dell'Inter, soprattutto se avallata da una prova sul campo del giocatore dopo un anno di prestito con opzione oppure obbligo di riscatto condizionato.

Vedi anche inter L'Inter annuncia Taremi: contratto fino al 2027