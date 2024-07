Lautaro Martinez, stagione super: i social gli assegnano il Pallone d'Oro

il voto social

Tre coppe con Inter e Argentina, capocannoniere in Serie A e in Copa America: il popolo di internet sogna un (difficile) trionfo anche nel Pallone d'Oro

Cinquantaquattro (44 in maglia nerazzurra, 10 con quella albiceleste) partite condite da trentacinque (27 con l'Inter, 8 con l'Argentina) gol e otto (sette più uno) assist: la lunghissima stagione di Lautaro Martinez lo ha definitivamente elevato tra i top nel suo ruolo, un salto di qualità che era stato evidente già l'anno scorso quando, una volta presa praticamente in modo definitivo la fascia di capitano dell'Inter (visto le tante panchine di Handanovic), si è caricato squadra e spogliatoio sulle spalle, con la benedizione di Simone Inzaghi.

Con 27 anni da compiere a fine agosto, Lautaro è nel pieno della maturità calcistica che segue quella personale: il matrimonio con Agustina, i figli Nina e Theo, la scelta di vivere a Milano, il rinnovo di contratto con l'Inter solo da firmare... mancava solo la consacrazione in nazionale perché, nonostante i Mondiali vinti in Qatar, non aveva ancora preso quel ruolo da protagonista mostrato in questa Copa America nella quale è partito titolare solo due volte, è vero, ma ha messo la firma in quattro partite su sei (risultando decisivo tre volte, finale compresa) con cinque reti, media di una ogni 44', e il premio come capocannoniere della manifestazione.

dite la vostra 15 lug 2024

Ora un meritato periodo di riposo e poi di nuovo a pedalare per l'Inter, che lo attende a inizio agosto per la nuova stagione: ad Appiano sperano che l'entusiasmo di questi mesi lo aiuti a superare un po' di stanchezza, fisiologia dopo una annata così pesante e considerando quella ancora più logorante che sta per venire. E poi, a fine ottobre, tutti sintonizzati sul Pallone d'Oro: il popolo argentino fa sogni dorati mentre Lautaro spera quantomeno di vedere il suo nome nella parte altissima dei premiati. Se lo meriterebbe.

Vedi anche Calcio estero Copa America: Lautaro regala il titolo all'Argentina