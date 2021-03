L'Inter aspetta l'esito dei tamponi e alza la voce: "Niente partite"

LA DIATRIBA

Se saranno tutti negativi i giocatori convocati potranno partire. Ma la società nerazzurra spiega che non potranno scendere in campo

C'è attesa in casa Inter per l'esito dei tamponi fatti ieri. In un'Appiano Gentile che in questi giorni è rimasta deserta e che dovrebbe riaprire oggi la questione dei nazionali è quella più importante. Perché deciderà del futuro di tanti giocatori che potrebbe partire oppure no. Se, infatti, l'esito dei molecolari sarà negativo allora l'Ats darà il via libera alla partenza dei tanti stranieri che indossano la maglia nerazzurra. Fin qui tutto normale o quasi. Perché poi ci sono le regole da rispettare o da far rispettare. lapresse

La società nerazzurra ha ricevuto da cinque federazioni (Croazia, Danimarca, Belgio, Slovacchia e Marocco) la richiesta di aver i propri calciatori a disposizione. E queste richieste si potrebbe aggiungere anche la quella della Romania per Radu. Insomma, la Pinetina si svuoterebbe ancora di più visto che ci sono 4 giocatori positivi al Covid-19 e Conte potrebbe trovarsi ad allenare pochissimi giocatori.

La sostanza, tuttavia, non cambia perché si parlava di regole e le regole dicono che i giocatori in partenza dovranno prima di tutto andar via con mezzi propri e rispettare la quarantena fino al 31 marzo anche in nazionale. Su questo punto l'Inter insiste e spinge. In sostanza per il club i giocatori possono solo allenarsi e non disputare gare. Ma in tanti, una volta arrivati nel paese d'origine, dovranno poi prendere un volo per un altro paese. Le regole imposte dall'Ats quindi varranno?

In tutto questo ci sono i nazionali italiani che però non devono raggiungere un'altra nazione e quindi Mancini attenderà l'esito dei tamponi odierni.