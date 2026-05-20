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Lautaro, parla l'agente: "Se chiama il Barcellona? La risposta è sempre la stessa... Vuole la Champions con l'Inter"

Alejandro Camaño ribadisce l'amore dell'argentino per il club nerazzurro: "Orgoglioso di rappresentare questi colori nel mondo"

20 Mag 2026 - 18:44
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"Se chiama il Barcellona? Qualsiasi chiamata possa ricevere, da qualunque club del mondo, parlerei con rispetto, anche se dovrebbero sentirsi i club. In ogni caso la realtà odierna vede Lautaro felice all'Inter. Lui ha detto che non vuole muoversi, quindi non c'è altro da aggiungere". Alejandro Camaño, l'agente del capitano nerazzurro, lo ribadisce per l'ennesima volta: nella sua testa c'è solo l'Inter. "Come la canzone...". "Lautaro resta perché ama l'Inter non per conquistare titoli personali - ha detto a fcinternews - Lautaro è un uomo dell'Inter, sta benissimo a Milano, è il capitano della squadra, è orgoglioso di rappresentare i nerazzurri nel mondo. Io ho capito che Lautaro sia ammirato e possa servire a tutte le squadre più forti del mondo, ma lui è dell'Inter, quindi non c'è da preoccuparsi, è felice a Milano. Ora il Mondiale e la prossima stagione l'obiettivo è vincere la Champions League con l'Inter".

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