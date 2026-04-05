Inter, Marotta: "Vergognoso che Bastoni sia esposto a questo linciaggio"

Il presidente dell'Inter, Beppe Marotta, ha fatto il punto sulla corsa scudetto dei nerazzurri e sul momento di Bastoni: "Intanto ritengo che sia una cosa vergognosa il linciaggio cui è sottoposto Bastoni, come se fosse colpevole di chissà cosa. L'eliminazione dell'Italia ha origini ben più lontane. Bastoni non merita questo trattamento, si sbaglia nella vita, invece in Italia sono tutti psicologi ed esperti di calcio, senza considerare con che uomo si abbia a che fare. Ha sbagliato, è umano e normale che un ragazzo possa sbagliare. Leggo che Bastoni dovrebbe abbandonare l'Italia: Bastoni è un patrimonio dell'Inter e dell'Italia. Non ci sono questi estremi e queste condizioni, poi come tutte queste situazioni saranno affrontate più avanti".