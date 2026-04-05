Inter, Marotta: "Vergognoso che Bastoni sia esposto a questo linciaggio"

05 Apr 2026 - 20:27
© dazn

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Il presidente dell'Inter, Beppe Marotta, ha fatto il punto sulla corsa scudetto dei nerazzurri e sul momento di Bastoni: "Intanto ritengo che sia una cosa vergognosa il linciaggio cui è sottoposto Bastoni, come se fosse colpevole di chissà cosa. L'eliminazione dell'Italia ha origini ben più lontane. Bastoni non merita questo trattamento, si sbaglia nella vita, invece in Italia sono tutti psicologi ed esperti di calcio, senza considerare con che uomo si abbia a che fare. Ha sbagliato, è umano e normale che un ragazzo possa sbagliare. Leggo che Bastoni dovrebbe abbandonare l'Italia: Bastoni è un patrimonio dell'Inter e dell'Italia. Non ci sono questi estremi e queste condizioni, poi come tutte queste situazioni saranno affrontate più avanti".

Sulla lotta al titolo: "Match-point scudetto? Mancano 8 partite, 24 punti sono punti. E' chiaro che una vittoria darebbe ancora più stimoli e sicurezza. E' importante fare risultato pieno. Ma la fase è ancora interlocutoria, si fa fatica su ogni campo, anche contro le squadre che lottano per la salvezza".

Infine sul momento del calcio italiano dopo il fallimento Mondiale dell'Italia: "Tutti parlano di calcio e tutti si credono esperti. Il calcio è un fenomeno sociale, da una parte c'è la politica e dall'altra gli esperti di calcio. Non siamo più competitivi, malgrado l'Europeo vinto. Servirebbe un dibattito lunghissimo ma il vero problema è la mancanza di talenti. Una domanda: come mai il Friuli, che ha prodotto Zoff, Capello, Collovati, oggi non produce più? Bisogna andare a capire cosa c'è dietro. Come mai c'è questa assenza da parte dei giovani? Ci vuole un confronto ma non litigioso. Ci deve essere un confronto ma seguire poi una strada unica per tutti".

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