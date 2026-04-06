Serie A, Inter-Roma 5-2: Lautaro e Thuram schiantano Gasperini

Inter-Roma, spettacolo e gol a San Siro: Thuram e Lautaro dettano legge
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Prova di forza dei nerazzurri, che allungano su Milan e Napoli: a segno anche Calhanoglu e Barella. Di Mancini e Pellegrini le reti dei giallorossi
Inter completamente rigenerata dopo la sosta Nazionali, torna Lautaro Martinez e tornano i tre punti: nella trentunesima giornata di Serie A i nerazzurri strapazzano la Roma 5-2 a San Siro. Pronti via e i ragazzi di Chivu stappano la partita dopo un minuto, con Lautaro che raccoglie l’assist di un ritrovato Thuram e insacca alle spalle di Svilar. I giallorossi iniziano a prendere le misure ai padroni di casa, e al 40’ riescono a pareggiare i conti con il colpo di testa di Mancini su cross di Rensch. La Roma sembra rientrata, ma a pochi istanti dal duplice fischio Calhanoglu calcia da oltre trenta metri e buca Svilar sotto la traversa per l’eurogol del 2-1 al 47’.
Nella ripresa parte lo show nerazzurro: Lautaro firma la doppietta che vale il tris al 52’ (ancora su assist di Thuram), poi tre minuti più tardi è proprio il francese a calare il poker di testa su calcio d’angolo. Sul 4-1 gli uomini di Gasperini sono al tappeto, e al 63’ ritrova la rete anche Barella. Gli ospiti hanno un sussulto al 70’, quando Pellegrini accorcia le distanze per il definitivo 5-2. L’Inter sale a 72 punti e vola a +9 sul Milan e a +10 sul Napoli, in attesa del match tra partenopei e rossoneri in programma domani al Maradona.
IL TABELLINO
Inter-Roma 5-2
Inter (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni (dal 13’ st Darmian); Dumfries, Barella, Calhanoglu (dal 22’ st Sucic), Zielinski (dal 31’ st Mkhitaryan), Dimarco; Lautaro Martinez (dal 13’ st Bonny), Thuram (dal 21’ st Esposito). All. Chivu. A disp. J.Martinez, Di Gennaro, de Vrij, Frattesi, Luis Henrique, Diouf, Cocchi.
Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini (dal 1’ st Ghilardi), Ndicka, Hermoso (dal 36’ st Ziolkowski); Celik, Cristante, Pisilli, Rensch (dal 13’ st Tsimikas); Soulé (dal 19’ st El Shaarawy), Pellegrini; Malen. All. Gasperini. A disp. Gollini, De Marzi, Angelino, El Aynaoui, Venturino, Zaragoza, Robinio Vaz.
Arbitro: Sozza.
Marcatori: 1’ e 52’ Lautaro Martinez (I), 40’ Mancini (R), 45' +2 Calhanoglu (I), 55’ Thuram (I), 63’ Barella (I), 70’ Pellegrini (R).
Ammoniti: Pisilli (R).
Espulsi: -
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LE STATISTICHE
Il primo gol di Lautaro Martínez è solo l’ottavo gol realizzato nel corso del primo minuto di gioco nei match disputati il giorno di Pasqua in Serie A, il secondo per quanto riguarda l’Inter dopo quello di Enrico Candiani contro il Torino il 24 marzo 1940.
Il primo gol di Lautaro Martínez è il quarto segnato nel corso del primo minuto di gioco nelle sfide tra Inter e Roma in Serie A, il primo da Stefano Nyers, per i nerazzurri, il 22 ottobre 1950.
Dalla sua prima stagione in Serie A (2018/19), Lautaro Martínez è il calciatore che registra più stagioni del massimo campionato con almeno 15 reti realizzate in Serie A (cinque).
L’Inter ha vinto nove delle ultime 11 sfide contro la Roma in Serie A (2P), anche se questo è il primo successo casalingo contro i capitolini nel torneo dal 29 ottobre 2023 (1-0); in generale quella giallorossa è la squadra contro cui i nerazzurri hanno vinto il maggior numero di match nella massima serie (81).
L’Inter ha ottenuto tre vittorie e un pareggio nelle quattro sfide disputate in Serie A contro la Roma il giorno di Pasqua, l’ultimo successo prima di quello odierno era arrivato il 5 aprile 1953 (1-0).
Lautaro Martínez (131) ha eguagliato Paulo Dybala (131) in 3ª posizione tra i migliori marcatori argentini in Serie A.
Lautaro Martínez è il primo calciatore dell’Inter a realizzare una doppietta in un match disputato il giorno di Pasqua in Serie A da Adriano contro il Perugia l’11 aprile 2004.
Hakan Çalhanoglu, nove gol in questo campionato, ha trovato la rete per due gare interne di fila in Serie A per la prima volta dall’aprile 2024 (v Cagliari e Torino).
Nessun calciatore ha segnato più gol da fuori area rispetto ad Hakan Çalhanoglu in questa Serie A (cinque, come Nico Paz).
Marcus Thuram che ha fornito almeno due assist in un singolo match per la prima volta in Serie A ha preso parte a tre reti (1G, 2A) in un singolo incontro della competizione per la terza volta nel torneo, la prima dal 23 novembre 2024 (due gol e un assist contro l’Hellas Verona).
Nicolò Barella, che ha ritrovato il gol in Serie A per la prima volta dal 4 ottobre scorso (v Cremonese), ha preso parte a reti per tre match di fila nella competizione per la prima volta dall’ottobre 2022 (tre anche in quel caso).
Questa è la nona volta in cui l'Inter segna almeno cinque gol contro la Roma in Serie A, la prima dal 6 febbraio 2011 (5-3), almeno quattro in più di qualsiasi altra avversaria contro i giallorossi nel massimo campionato (cinque volte la Juventus).
Gianluca Mancini è il difensore che ha realizzato più reti (quattro) contro l’Inter nell’era dei tre punti a vittoria in Serie A (dal 1994/95).
Dal suo primo gol di testa in Serie A (11 novembre 2018 proprio contro l’Inter) Gianluca Mancini è il calciatore italiano con più reti realizzate con questo fondamentale nella competizione.
Lorenzo Pellegrini, che ha ritrovato il gol in Serie A per la prima volta dal 25 gennaio scorso (v Milan), ha segnato tre gol contro l’Inter nel massimo campionato e solo contro Lazio e Udinese (quatto con entrambe) ne conta di più nella competizione.
Piotr Zielinski ha preso parte a 100 gol in Serie A (49G, 51A); il centrocampista inoltre, due assist in questo torneo, ha già eguagliato il numero di passaggi vincenti dell’intero scorso massimo campionato, il suo primo con l’Inter.
La Roma ha perso un match disputato il giorno di Pasqua in Serie A per la prima volta dal 14 aprile 1968 contro il Bologna (0-1, in trasferta anche in quel caso); per i giallorossi chiusa una striscia di nove risultati utili consecutivi in questa festività nel torneo (3V, 6N).
La Roma ha perso tre gare esterne di fila per la seconda volta in questo campionato, la prima dal periodo tra dicembre e gennaio (tre anche in quel caso).
Quella odierna è stata la 186a sfida tra Inter e Roma in Serie A, record di partite tra due compagini nella storia del torneo al pari di quelle tra la Juventus e sempre i nerazzurri.