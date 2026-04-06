Serie A, Inter-Roma 5-2: Lautaro e Thuram schiantano Gasperini

Nella ripresa parte lo show nerazzurro: Lautaro firma la doppietta che vale il tris al 52’ (ancora su assist di Thuram), poi tre minuti più tardi è proprio il francese a calare il poker di testa su calcio d’angolo. Sul 4-1 gli uomini di Gasperini sono al tappeto, e al 63’ ritrova la rete anche Barella. Gli ospiti hanno un sussulto al 70’, quando Pellegrini accorcia le distanze per il definitivo 5-2. L’Inter sale a 72 punti e vola a +9 sul Milan e a +10 sul Napoli, in attesa del match tra partenopei e rossoneri in programma domani al Maradona.